Problémom v školstve je získať a udržať si pracovníkov, vyhlásila prezidentka

Problémom v školstve je získať a udržať si pracovníkov a zdá sa, že je to problém, ktorý prekračuje možnosti samosprávy. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to povedala po pondelkovom slávnostnom otvorení nového školského roka na Základnej škole (ZŠ) Turnianska v bratislavskej Petržalke.

Prezidentka otvorila školský rok príhovorom pre prvákov, pozrela si priestory školy a rokovala aj s jej vedením. Po stretnutí Čaputová zdôraznila, že nedostatok pedagógov je problém, ktorý treba riešiť centrálne. „Zdá sa, že je to problém, ktorý prekračuje možnosti samosprávy, ako pritiahnuť mladých ľudí, ktorí absolvujú školy, aby vôbec do tej školy šli, aby sa venovali učiteľskej profesii, ktorá je veľmi dôležitá. Takže si myslím, že je to niečo, čo naozaj treba riešiť z centrálnej úrovne,“ skonštatovala.

Základnú školu Turnianska si prezidentka vybrala aj pre jej environmentálne aktivity. „Túto školu sme vybrali preto, že je mimoriadna vo svojich environmentálnych aktivitách, nielen v tom, k čomu vedie deti, k citlivosti vo vzťahu k životnému prostrediu, ale aj v tom, akým spôsobom je škola vedená, čo sa týka verejného obstarávania a ďalších aktivít. Myslím si, že je to dnes mimoriadne dôležitá téma. Je dôležité k tomu viesť deti a inšpirovať cez deti možno aj rodičov,“ pripomenula Čaputová.

Ako ďalší nedostatok v školstve vníma prezidentka investičné náklady, ktoré nie sú zatiaľ kryté. „Mnohé školy v Petržalke majú problém s tým, že sú to staršie budovy a vyžadujú si financie na rekonštrukciu. Sama pochádzam zo samosprávy a viem, že samospráva nie vždy vládze investovať do všetkých škôl a dostatočne včas, aj keď postupne i táto škola rekonštruuje. Toto bolo zo strany riaditeľky uvedené ako jeden z najdôležitejších problémov,“ doplnila prezidentka.

Spolu s prezidentkou otvoril školský rok starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka, ako aj zástupkyňa starostu Lýdia Ovečková.

Zhruba 660 000 školákov si v pondelok opäť zasadlo do školských lavíc. Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch prázdnin otvorili, pretože sa začal nový školský rok 2019/2020.

Do škôl prvýkrát zavítalo aj viac ako 58 100 prváčikov. Z celkového predpokladaného počtu 660 000 školákov je okolo 458 000 zo základných škôl a takmer 202.000 stredoš­kolákov. Školáci prekročili brány 1910 základných škôl, 441 stredných odborných škôl, 236 gymnázií a 17 konzervatórií.

Lubyová otvorila školský rok na základnej škole v Dúbravke, na ktorú sama chodila

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová symbolicky pasuje deti za prvákov počas otvorenia nového školského roka 2019 - 2020 na Základnej škole Beňovského v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Autor: TASR, Jaroslav Novák

Nový školský rok otvorila dnes ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) na základnej škole, na ktorú sama chodila. Ide o Základnú školu na Beňovského ulici v bratislavskej Dúbravke. V školskej jedálni ministerka privítala 90 prvákov a zúčastnila sa na ich slávnostnom pasovaní za žiakov. „Som veľmi rada, že mám tú česť otvárať školský rok práve na tejto Základnej škole Beňovského v Dúbravke, lebo je to možno posledný rok, keď mám šancu otvárať školský rok ako ministerka a povedala som si, že ho otvorím na svojej škole,“ povedala Lubyová.

Nový školský rok otvorili hymnou Slovenskej republiky. Riaditeľka školy Viera Karovičová privítala hostí z radov samosprávy, medzi nimi aj starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka Martina Zaťoviča, ktorý tiež navštevoval základnú školu na Beňovského ako Lubyová. Ministerka priniesla prvákom ukázať svoju čierno-bielu fotografiu, ktorú jej zhotovili na začiatku školského roka v škole ako prváčke v školskom roku 1973/74. Podobnou fotografiou, len farebnou, zhotovenou o niekoľko rokov neskôr, sa pochválil aj starosta. Lubyová zažartovala, že aj na fotografii vidno, kam sa za takmer polstoročie posunula škola na Beňovského, ale vôbec všetky základné školy na Slovensku a celé školstvo.

Medzi hosťami privítali aj učiteľky, ktoré učili ešte ministerku a starostu – slovenčinárku, fyzikárku, ruštinárku a angličtinárku. Pri tejto príležitosti ministerka pripomenula zmenu, ktorá tento rok čaká žiakov v súvislosti s výučbou cudzích jazykov. Už na prvom stupni si budú môcť zvoliť iný povinný cudzí jazyk ako angličtinu, na výber budú mať teda z piatich svetových jazykov. Ak si žiak nevyberie angličtinu ako povinný cudzí jazyk na prvom stupni, bude si ju musieť vybrať ako druhý cudzí jazyk na druhom stupni. Ide však iba o možnosť, nový systém výučby jazykov nie je pre školy povinný. Ako povedala ministerka, zmena nie je namierená proti angličtine, má žiakom umožniť vzdelávať sa oveľa skôr aj v iných svetových jazykoch, pretože napríklad nemčinu sa začínali učiť veľmi neskoro.

Žiaci rodičom a hosťom predviedli kultúrny program. Každý prvák a prváčka dostali uvítací list a riaditeľka symbolicky otvorila školskú bránu vytvorenú z papiera. Ministerka osobne pasovala žiakov veľkou papierovou ceruzkou a po pasovaní vstúpili z jedálne do priestorov školy.