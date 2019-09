Mestám predraží obedy aj odpad

To, o koľko výdavky pre nezjedené a neodhlásené obedy vyskočia, nie je nateraz podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka možné odhadnúť. „Likvidácia 25 litrov kuchynského odpadu stojí okolo sedem až osem eur,“ hovorí. Ak by sme na jeden obed rátali pol litra odpadu, pri piatich neodhlásených deťoch denne tak bude musieť škola doplatiť 80 centov. Za rok sa to môže vyšplhať aj na 160 eur. No to je príklad s pomerne disciplinovanými rodičmi. Náklady na kuchynský odpad môžu byť rádovo oveľa vyššie.

„Ak bude treba, biologický odpad bude vyvážaný častejšie, ako dosiaľ,“ hovorí Henrich Varga z mestského úradu mesta Nitra. Nárast odpadu sa tu odhaduje rovnaký ako nárast počtu stravníkov – a to o 15 až 20 percent.

V Žiline nateraz počítajú so stravovaním všetkých žiakov. „Nárast komunálneho biologického odpadu sa odhadnúť nedá, pretože nevieme presné počty stravníkov, ktorí sa reálne prihlásia na stravu,“ hovorí vedúca odboru školstva a mládeže mesta Žilina Viera Popluhárová. Známe budú podľa nej až v októbri. V prípade nutnosti budú štatutári škôl v spolupráci s vedúcimi školských jedální upravovať frekvenciu či veľkosť odpadových nádob, dodáva Popluhárová.

V Trnave očakávajú len minimálny nárast počtu stravníkov. Náklady na odpad by tak nemuseli výrazne stúpnuť. „Až prax ukáže, ako sa množstvo bioodpadu zmení,“ povedala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Trnava je podľa nej pripravená prípadné problémy riešiť.

V bratislavskej mestskej časti Ružinov počítajú s varením desaťtisícov obedov navyše oproti minulému školskému roku. „V tejto chvíli sa však nedá odhadnúť, ako reálne bude tento nárast vyzerať, ani aké množstvo odpadu budeme musieť riešiť,“ povedala hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová.

Aj v Banskej Bystrici ukáže možný nárast odpadu až skutočný počet stravníkov. Ten mesto nateraz nepozná.

V bratislavskej mestskej časti Petržalka odhadujú, že počet žiakov, ktorí jedia v školských jedálňach, stúpne o 10 až 12 percent. „V súvislosti s predpokladaným zvýšením počtu stravníkov budeme musieť dovybaviť kuchyne a rozšíriť jedálne,“ hovorí Mária Halašková z jej oddelenia komunikácie s verejnosťou. Aj tu sa počíta aj so zvýšenými nákladmi na odpad. Zainvestovať treba aj do elektronického systému na odhlasovanie, dodáva Halašková.