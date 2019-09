Tvrdá kritika na Fica za zákaz adopcií detí homosexuálmi. Ide len o kampaň?

VIDEO: Pozrite si, ako zhodnotil Martin Macko z Iniciatívy Inakosť vytiahnutie témy ústavného zákazu adopcií detí homosexuálmi zo strany predsedu strany Smer Roberta Fica. Aké komplikácie by spôsobil ústavný zákon v takej podobe, ako navrhuje Fico? Dozviete sa vo videu TV Pravda.

Tému otvoril Robert Fico. Vo videu, ktoré zverejnil na Facebooku, oznámil, že k ústavnej definícii manželstva by bolo správne presunúť aj jeden paragraf zo zákona o rodine, ktorý hovorí o tom, kto si môže adoptovať dieťa. Urobiť by tak mohli iba manželia. „Ak by sa nám toto podarilo, tak by sme vylúčili všetky tie zvrátenosti, ktoré sa objavujú, že homosexuálne páry si budú môcť v budúcnosti adoptovať deti, s čím ja nemôžem súhlasiť a toto je názor aj v strane Smer-SD,“ vyhlásil Fico.

Prezidentka Zuzana Čaputová rešpektuje, že v ústave je manželstvo definované výhradne, ako zväzok muža a ženy a nepovažuje za potrebné to meniť. Rovnako nevidí dôvod ani na to, aby bolo v ústave zakotvené pravidlo, že adoptovať deti si môžu len heterosexuálne pá­ry.

Na margo požiadavky predsedu Smeru Roberta Fica o ústavnom zákaze adopcií detí homosexuálmi, premiér Peter Pellegrini povedal, že bude vždy „podporovať zmeny, ktoré majú do ústavy zaviesť viac sociálnych práv“. Dodal, že je otázne, či téma zákazu adopcií je akútna, alebo bude skôr využitá na politické súperenie.

Podľa predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) by sa ústava nemala meniť na požiadanie kohokoľvek a na realizovanie nejakej politickej témy.