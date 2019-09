Ako zmenil Dankov stožiar s vlajkou pohľad na Bratislavu? Pozrite si video

VIDEO: Pozrite si, ako vyzerá silueta hradného kopca z petržalského nábrežia Dunaja a ako pamiatkar vidí nový stožiar v blízkosti Bratislavského hra­du.

Schválenie stožiara medzi Bratislavským hradom a parlamentom v Bratislave je výsledkom kompromisu. „Na stole boli desiatky variantov“ uviedol Karel Prášek, poverený vedením Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Úrad ako štátny orgán nerieši otázku, či postaviť stožiar, alebo nie, ale kde ho postaviť. „Naším záujmom je, aby to spĺňalo vizuálne diaľkové uhlové pohľady na chránený objekt, ktorým je v tomto prípade dominanta Bratislavského hradu, a preto sme požadovali umiestnenie mimo siluety Hradu,“ vysvetlil Prášek.

Výška stožiara nie je ničím výnimočná oproti ostatným mestám a stožiarom. Spĺňa zákonnú vzdialenosť od pamiatky minimálne 10 metrov, keďže od Viedenskej brány je to až 17 metrov. "Riešenie samotného stožiara z estetickej stránky by sme museli zvažovať v prípade, ak by bol viacramenný, inak je to špecifikum technických požiadaviek patriacich do kompetencie technikov " dodal na záver pamiatkar Prášek.

Prvého septembra v Deň ústavy zažil premiéru tridsaťmetrový stožiar pred budovou Národnej rady, ktorý vyvolal polemiku.

Na ceremoniáli slávnostného vztyčovania vlajky sa zúčastnili okrem členov vlády aj exprezidenti Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič. Šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) poďakoval všetkým darcom, ktorí prispeli celkovou sumou asi 60-tisíc eur na stavbu stožiara, i robotníkom, ktorí sa na stavbe podieľali. Danko podotkol, že slovenská vlajka nie je ani hnedá, ani dúhová. „Nech Boh chráni každého, kto by na tento stožiar zavesil okrem slovenskej vlajky inú,“ vyhlásil.