Adopcie rozpútali polemiku medzi Ficom, Pellegrinim aj Čaputovou

Možnosť adoptovať si deti by mali mať len manželské páry, myslí si predseda vládnej strany Smer Robert Fico. Avizuje už aj novelizáciu ústavy, v ktorej by pravidlá pre adopciu dopĺňali definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Fico tak chce zabrániť tomu, aby si v budúcnosti mohli osvojiť deti páry rovnakého pohlavia. Otázne je, či nájde potrebných 90 hlasov v parlamente.

Jednotný názor nepanuje ani v Smere, predseda vlády Peter Pellegrini naznačil, že táto téma môže byť zneužitá na politický boj. Vedkyňa z Ústavu štátu a práva SAV Lucia Berdisová mieni, že úprava adopcií do ústavy nepatrí.

Tému otvoril Robert Fico v polovici augusta. Vo videu, ktoré zverejnil na Facebooku, oznámil, že k ústavnej definícii manželstva by bolo správne presunúť aj jeden paragraf zo zákona o rodine, ktorý hovorí o tom, kto si môže adoptovať dieťa. Urobiť by tak mohli iba manželia. „Ak by sa nám toto podarilo, tak by sme vylúčili všetky tie zvrátenosti, ktoré sa objavujú, že homosexuálne páry si budú môcť v budúcnosti adoptovať deti, s čím ja nemôžem súhlasiť, a toto je názor aj v strane Smer,“ vyhlásil Fico.

Premiér Pellegrini, ktorý je jedným z podpredsedov Smeru, však novelizáciu ústavy tak jednoznačne nevidí. „Ja si myslím, že o tom treba diskutovať, pretože tu skôr nastáva otázka, či toto sú momentálne akútne a háklivé témy, ktorým by sme sa mali venovať, alebo sú to témy, ktoré pravdepodobne budú skôr využité a zneužité na nejaké politické súperenie,“ povedal predseda vlády v nedeľu v relácii RTVS O 5 minút 12. Dodal, že k novele ústavy by sa malo pristupovať len vtedy, keď je veľká a silná spoločenská objednávka, a treba si ešte vydiskutovať, či tu takáto objednávka je.

Na úpravu ústavy je potrebných minimálne 90 hlasov poslancov parlamentu. Hlasovať by preto za ňu museli zákonodarcovia tak z koalície, ako aj z opozície. Názory naprieč politickým spektrom sa pritom rôznia. Fica by zrejme podporila SNS Andreja Danka.

„Každý má právo na svoju sexuálnu orientáciu, na svoje vyjadrenie náboženstva, a nikto nemôže za to, akej farby pleti sa narodil,“ povedal v tej istej relácii Danko. „Ale myslím si, že napríklad pri spolužití dvoch mužov alebo dvoch žien vzniká právny problém práva maloletého dieťaťa,“ dodal. „Práve aj tá téma, ktorá vznikla v komunikácii aj koalície, aj Smeru, aj SNS vo vzťahu dostať to do ústavy, vznikla v tejto podobe, že ústava je dnes jediná možná opora, keď chcete takúto tému profilovať a chrániť vo vzťahu k únii, aby ste sa nemuseli podvoliť európskej legislatíve,“ myslí si predseda parlamentu Danko.

VIDEO: Pozrite si, ako zhodnotil Martin Macko z Iniciatívy Inakosť vytiahnutie témy ústavného zákazu adopcií detí homosexuálmi zo strany predsedu strany Smer Roberta Fica. Aké komplikácie by spôsobil ústavný zákon v takej podobe, ako navrhuje Fico? Dozviete sa vo videu TV Pravda.

Poslanci tretej koaličnej strany Mosta-Híd za takýto zámer pravdepodobne nebudú hlasovať. „Strana Most-Híd právo na adopciu detí prisudzuje žene a mužovi, ale si nemyslí, že spomínaný zákaz patrí do ústavy,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa strany Klára Debnár.

Otázna je podpora opozície. „Strana SaS súhlasí s takýmto návrhom, adopciu pármi rovnakého pohlavia sme nikdy nepresadzovali a ani ju nemáme v programe. Považujem však za zbytočné opäť populisticky otvárať ústavu a pridávať do nej ďalšiu časť,“ povedal pre Pravdu Richard Sulík. Hnutie OĽaNO do uzávierky neodpovedalo, čo si o návrhu myslia jeho predstavitelia.

K možnosti ukotvenia zákazu adopcií pármi rovnakého pohlavia do ústavy sa spolu s Pellegrinim a Dankom vyjadrila v RTVS aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Ja na to nevidím dôvod,“ reagovala a zopakovala svoj postoj, podľa ktorého by mali deti predovšetkým vyrastať v rodinách, ideálne biologických. „Ak tá možnosť nie je, považujem za dobré, ak majú vzor muža a ženy, ak vyrastajú v takomto zväzku. Ale, samozrejme, ak by mali vyrastať v ústavnej starostlivosti, ako som už otvorene viackrát povedala, myslím si, že láskaví rodičia, hoci aj toho istého pohlavia, sú pre to dieťa lepším riešením,“ podčiarkla Čaputová.

Vedecká pracovníčka Ústavu štátu a práva SAV Lucia Berdisová priznáva, že si nevie vybaviť ústavu, ktorá by zakotvovala takéto pravidlo. „Ak také ústavy sú, budú v jednotkách, nie desiatkach,“ skonštatovala Berdisová s tým, že už táto komparácia dáva istú odpoveď na otázku, či definovanie toho, kto si môže adoptovať deti, do ústavy patrí.

„Iste, ak odpoveď na otázku, kto si môže osvojiť dieťa, považujeme za identitný aspekt nášho spoločenstva, dať si to tam môžeme, ale myslím si, že toto náš identitný aspekt nie je – je to bežná zákonná otázka na bežnú politickú diskusiu. Pri takej novele ústavy by tak išlo skôr o situáciu, keď sa ústava stane korisťou predvolebnej kampane, ktorá sa zvezie na negatívnej emócii k jednej zo zraniteľných menšín,“ mieni Berdisová. Podľa jej názoru budú napokon často znevýhodnené deti, ktoré by si adoptovali samoosvojitelia, ale páry o ne nemajú záujem.

Berdisová nevylučuje, že pričasté novelizácie môžu ústave uškodiť. „Aj preto je proces jej zmeny nastavený inak ako proces zmeny zákonov. Nemá byť predmetom straníckeho politického boja, ale skôr predmetom hľadania politického konsenzu na spomenutých hodnotách. Štýl myslenia pri zmene ústavy nemá byť taký, že kým sme pri moci, dáme do ústavy to a to, lebo máme hlasy. Nemá byť korisťou parlamentnej ústavnej väčšiny či predvolebnej kampane,“ doplnila Lucia Berdisová.

Riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko upozorňuje, že takýto návrh by sa nedotkol len LGBT ľudí. „Iniciatíva, ktorá teraz vznikla, je škodlivá pre všetkých, pretože ak by prešla v tej verzii, ktorú Robert Fico navrhuje, tak by sa zakázali kompletne všetky individuálne adopcie, ktoré už teraz prebiehajú a, samozrejme, v drvivej väčšine ich využívajú heterosexuálni ľudia,“ uviedol Macko. Ficovu aktivitu vníma ako predvolebnú stratégiu.

„Ak mal Smer skutočne starosť o tieto konzervatívne hodnoty, ku ktorým sa teraz zrazu hlási, mohol to robiť počas desiatich rokov svojho pôsobenia vo vláde. Je to čiste účelová záležitosť, ktorú chce teraz Smer zneužívať pred voľbami,“ mieni aktivista s tým, že zneužívanie témy LGBT menšiny pred voľbami sa už začalo a zrejme sa ešte zhorší. „Konkrétne ide o SNS, Smer a niektoré strany opozície. Vo všeobecnosti ide o strany, ktoré sa snažia odpútať pozornosť od svojich škandálov, od toho, že nevedia ponúknuť nejaký konkrétny program po tej dobe, čo boli vo vláde. Očakávame, že sa to zhorší, preto stále vyzývame ostatné strany, aby sa do toho nezapájali,“ podčiarkol Martin Macko.