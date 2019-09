Mazurek už nie je poslancom NR SR. Súd potvrdil jeho vinu

Milan Mazurek už nie je poslancom Národnej rady (NR) SR. Potvrdil to predseda mandátovo - imunitného parlamentného výboru Juraj Blanár (Smer). O svoj mandát Mazurek prišiel v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin hanobenia rasy, národa a presvedčenia. Novým poslancom parlamentu za stranu ĽSNS sa tak stane Milan Špánik.

Trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR odsúdil poslanca Národnej rady (NR) SR Milana Mazureka (ĽSNS) za extrémistické trestné činy na peňažný trest vo výške 10-tisíc eur. NS SR sprísnil v utorok na svojom verejnom zasadnutí minuloročný rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), čo sa týka výšky peňažného trestu. Verdikt je právoplatný.

V zmysle zákona automaticky pri vyrieknutí takéhoto rozsudku od jeho právoplatnosti zaniká mandát príslušnému poslancovi, a v tomto prípade pánovi Mazurekovi, uviedol Blanár. Vzhľadom na to, že sa jedná o rozsudok Najvyššieho súdu SR, neprichádza do úvahy odkladný účinok právoplatnosti v prípade, že by sa Mazurek odvolal napríklad na Európsky súd pre ľudské práva, dodal Blanár.

Mandátovo-imunitný výbor sa podľa predsedu výboru k takémuto rozsudku nevyjadruje, ale ho iba berie na vedomie.

Na školenie o holokauste Mazurek nepôjde, väzenie mu však hrozí

Pokiaľ by Mazurek trest nezaplatil, hrozilo by mu polročné väzenie. „Prvostupňový súd vykonal dokazovanie správne. Pokiaľ ide o výrok o výške trestu, tak odvolací súd skonštatoval, že finančný trest vo výške 5 000 eur je neprimerane nízky v porovnaní s majetkovými pomermi poslanca,“ zdôvodnil v krátkosti utorkové rozhodnutie predseda senátu Peter Paluda. Senát tak v utorok zamietol tak odvolanie Mazureka, ako aj odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáša Honzu. NS SR v utorok zároveň zamietol návrh preškoliť Mazureka o rómskom holokauste, keď to nepokladal za potrebné.

Podľa slov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu nešlo o trest vo výške 5 000 alebo 10-tisíc eur, ale o stratu poslaneckého mandátu „jedného z najaktívnejších poslancov“. Obhajca Mazureka po vynesení rozsudku uviedol, že verdikt NS SR rešpektujú, no po doručení písomného zdôvodnenia podajú mimoriadny opravný prostriedok – teda dovolanie.

„Súhlasím s rozhodnutím NS SR, bolo potrebné rasistického extrémistu, pána Mazureka, za jeho verbálne vyjadrenia voči rómskej komunite odsúdiť. NS SR výšku peňažného trestu zvýšil, čím čiastočne vyhovel môjmu odvolaniu. Uvítam, ak bude bezproblémový a voľný priechod spravodlivosti v oblasti extrémistickej kriminality aj v budúcnosti,“ povedal prokurátor ÚŠP Honz.

Prokurátor ÚŠP v záverečnom návrhu požiadal súd, aby zamietol odvolanie obžalovaného a uložil mu prísnejší podmienečný trest odňatia slobody s probačným dohľadom. Obhajca obžalovaného Tomáš Rosina, naopak, navrhol zrušiť napadnutý rozsudok prvostupňového ŠTS, oslobodiť obžalovaného a zamietnuť odvolanie prokurátora. „V pôvodnom konaní ŠTS nevykonal dôkazy, ktoré som mal a v relácii odzneli pozitívne a v prospech daného etnika. Konečným dôsledkom uloženého trestu nie je finančný trest, ale zánik mandátu poslanca NR SR,“ uviedol vo svojom záverečnom návrhu Mazurek.

Predtým prokurátor ÚŠP predložil dôkaz, že na YouTube je stále prístupný záznam z rozhlasovej relácie, kde sa mal obžalovaný v roku 2016 hanlivo vyjadrovať na adresu Rómov. Obhajca obžalovaného argumentoval, že na akúkoľvek námietku z ich strany prinesie obžaloba nečakane nové dôkazy, ktoré neboli doteraz známe. Senát NS SR zamietol vypočutie nového predloženého dôkazu.

NS SR sa v utorok zaoberal tak odvolaním Milana Mazureka, ako aj odvolaním prokurátora ÚŠP voči minuloročnému aprílovému rozsudku ŠTS. Ten Mazureka odsúdil na peňažný trest 5 000 eur. Ak by ho nezaplatil, hrozilo by mu polročné väzenie. Verdikt nebol právoplatný.

Mazurek čelil obžalobe z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu. Dôvodom boli jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.

Mazurek počas procesu tvrdil, že je nevinný, a ak hovoril o „cigánskom terore na východe Slovenska“, myslel tým vysokú kriminalitu v osadách asociálov. Z nahrávky malo tiež vyplynúť, že ak hovorí o kriminalite detí a trestnej zodpovednosti, myslí tým akékoľvek dieťa, nielen „cigánske“.

Mizíka predtým zbavili obžaloby

NS SR sa nedávno zaoberal dvoma podobnými prípadmi, a to predsedu ĽSNS, ako aj poslanca Stanislava Mizíka (ĽSNS), obžalovaných z extrémistických trestných činov. NS SR 10. júla zamietol sťažnosť prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu ŠTS, ktorý na jeseň minulého roka zamietol obžalobu na predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu v kauze šekov pre chudobných.

Jeden deň predtým, teda 9. júla, zase definitívne zbavil spod obžaloby Mizíka za extrémistické trestné činy. NS SR tak potvrdil minuloročný rozsudok ŠTS a zamietol odvolanie prokurátora ÚŠP v kauze hanlivého statusu na internete.