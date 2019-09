Jankovská sa vzdala funkcie tajomníčky rezortu spravodlivosti

„Chceli ste moju verejnú popravu, aj prostredníctvom nepodložených informácii aj mediálneho lynču, tak ju tu máte,“ odkázala novinárom.

Nevidí dôvod, prečo by nemohla pôsobiť v talári. „Svoju rezignáciu odovzdám do rúk ministrovi spravodlivosti a ujmem sa funkcie sudcu,“ vyhlásila Jankovská počas tlačovej konferencie. K tomu, či polícii odovzdala nový telefón, alebo prístroj, ktorý roky používala, sa odmietla vyjadriť. „Ak to zverejní polícia, nech to zverejní. Ja sa nebudem vyjadrovať k veciam, ktoré sú v rukách orgánov činných v trestnom konaní,“ vyhlásila Jankovská.

Naďalej však popiera akúkoľvek komunikáciu s obvineným Marianom Kočnerom a tvrdí, že o sms správach v jeho mobilnom telefóne, ktoré si podľa medializovaných informácií mal vymieňať s osobou uloženou ako „Monika Jankovská“, nič nevie.

Zároveň dodala, že dňom odchodu z funkcie nedáva súhlas na zverejňovanie svojej tváre a tvárí svojich rodinných príslušníkov.

Jankovská po zadržaní telefónu odcestovala na plánovanú dovolenku a dovtedy nereagovala, či odíde zo svojho postu dobrovoľne. Na jej odchod sa rôzne pozerali aj predstavitelia vládnych inštitúcií. Zatiaľ čo premiér Pellegrini tvrdil, že komunikáciu s Kočnerom treba najprv overiť a až potom vynášať súdy, prezidentka SR Zuzana Čaputová bola za jej odchod.

Čaputová vo svojom prejave minulý týždeň vyhlásila Jankovskej zotrvanie na poste štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR za „neobhájiteľné“.

Pellegrini aj po dnešnom stretnutí s predsedníčkou Súdnej rady SR Lenkou Praženkovou zopakoval svoje slová z minulého týždňa, „či neustále sa predlžujúca situácia okolo Jankovskej pomáha jej aj strane, ktorá ju do funkcie nominovala“. Premiér deklaruje pripravenosť pokračovať v stretnutiach s relevantnými štátnymi orgánmi, ktoré môžu prispieť k čo najrýchlejšiemu objasneniu celého prípadu.

Okrem Jankovskej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom. Podľa medializovaných informácií má ísť o prokurátora Bystríka Paloviča, sudkyne Zuzanu Maruniakovú, Miriam Repákovú, ako aj krajskú sudkyňu Andreu Haitovú, ktorá je Jankovskej sestra.

Saková nevie, čo by robila na mieste Jankovskej

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) nevie, čo by robila na mieste štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej. Povedala to v utorok po brannobezpečnostnom výbore v Národnej rade (NR) SR. Podľa svojich slov však nevedela, o čom chcela informovať na tlačovej konferencii, ktorá sa konala dnes popoludní.

„Nebola som na užšom vedení strany, určite sa tento bod preberal, ale neviem, akým konsenzom to bolo prijaté,“ povedala na otázku, či nemala tlačovú konferenciu zvolať skôr, už po medializovaní informácií o jej údajnej komunikácii s Marianom Kočnerom.

Opätovne zdôraznila, že ona ani premiér Peter Pellegrini nie sú orgánmi činnými v trestnom konaní. „Nepoznám, čo sa tam udialo. Ako povedal predseda vlády, pokiaľ budeme mať dôkazy a orgány činné v trestnom konaní tieto dôkazy dajú na stôl, potom máme niekoho súdiť. Žiadne detailnejšie informácie nemám,“ dodala.

Galko: Ak Jankovská odstúpi, stiahol by návrh na odvolanie premiéra

Premiér Peter Pellegrini by nemusel čeliť odvolávaniu. Podpredseda SaS Ľubomír Galko by návrh na jeho odvolanie stiahol, ak Monika Jankovská odstúpi z funkcie.

„Ja osobne by som do toho nešiel. Samozrejme, sa musíme ešte poradiť v opozícii,“ povedal Galko v súvislosti s mimoriadnou schôdzou parlamentu, na ktorej sa má hlasovať o vyslovení nedôvery premiérovi. Galko podotkol, že odstúpiť mala Jankovská skôr. Ak sa tak však napokon rozhodne, vytrhne podľa jeho slov tŕň z päty Smeru.

„Ona je tam neudržateľná. Ak neodstúpi dnes, odíde neskôr – a s oveľa väčšou hanbou. Toto môže vyeskalovať,“ povedal Galko s tým, že môžu prísť ďalšie protesty a Jankovská ako skúsená politička by mala odísť z pozície. V prípade, ak by sa po odchode z funkcie štátnej tajomníčky chcela vrátiť na sudcovskú pozíciu, bolo by to podľa neho rozporné.

