Pellegrini: Teraz by mali odísť aj Sulík a Matovič

Premiér Peter Pellegrini verí, že situácia sa po odchode Moniky Jankovskej z funkcie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti upokojí. Takisto si myslí, že teraz by mali nasledovať odchody ďalších verejne činných osôb, ktoré sa s Marianom Kočnerom stretávali. Premiér uviedol lídra Obyčajných ľudí a nezávislých osobností Igora Matoviča a predsedu SaS Richarda Sulíka.

„Pevne verím, že títo dvaja páni budú nasledovať kroky štátnej tajomníčky. Odteraz všetky ďalšie skutočnosti musia preverovať už len orgány činné v trestnom konaní," povedal dnes Pellegrini vo videu, ktoré zverejnil na svojej facebookovej stránke. Tvrdí, že od začiatku prípadu bol jeho postoj jasný – že rozsudky vynášajú súdy, nie ulica a médiá. Dodnes nedisponuje konkrétnymi dôkazmi, vďaka ktorým by mohol vyvodiť politickú zodpovednosť. Ak by nimi disponoval, urobí tak bezodkladne.

Fico: Opozícia je banda komediantov

Fakt, že opozícia chce aj napriek Jankovskej odstúpeniu odvolávať premiéra, považuje predseda strany Smer Robert Fico za dôkaz, že ide len o „bandu komediantov, ktorej nejde o nič iné, len o šírenie nenávisti a neopodstatnených obvinení, čo je jej základnou politickou výbavou“.

Zároveň sa vo vyhlásení poďakoval Monike Jankovskej za jej prácu a dodal, že by bolo vhodné, vážne sa zamyslieť nad jej slovami o tom, že spomínaný mobilný telefón Mariana Kočnera bol niekoľko mesiacov v rukách Petra Tótha. Ten si s ním podľa neho mohol robiť, čo sa mu zachcelo, svojvoľne správy vymazávať alebo pridávať.

SAS: Odstúpenie Jankovskej je dôsledkom neúnavného tlaku

Odstúpenie Moniky Jankovskej z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti je dôsledkom neúnavného tlaku demokratickej opozície na čele so SaS a OĽaNO. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita, ktorej stanovisko agentúre SITA poskytol hovorca SaS Róbert Buček. „Táto osoba pre svoju harabinovskú minulosť nemala na ministerstve spravodlivosti čo robiť, tobôž nie po tom, ako jej polícia musela zobrať telefón,“ uviedla SaS.

Odchod Jankovskej prišiel podľa Kisku neskoro

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska sa pýta, prečo Jankovská tak dlho pôsobila na ministerstve spravodlivosti, keď si písala s osobou, „ktorá vyzerá, že je zapojená do úkladnej vraždy". Kiska v tejto súvislosti spomenul výrok predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý v Prezidentskom paláci Kiskovi ako prezidentovi SR povedal, že „ja budem vládnuť naďalej". Podľa Kisku Fico vládne zo Súmračnej . „Toto sa napĺňa. Premiér Peter Pellegrini je len bábkou, niekto iný krajine vládne. A to, že Monika Jankovská zostáva sudkyňou, je klincom do rakvy nášmu súdnictvu," uzavrel.

Odborníčka na oblasť justície strany Za ľudí Mária Kolíková uviedla, že je zlé, že Jankovská odstúpila až dnes. Informácia, že chce byť sudkyňou, je podľa Kolíkovej nedobrá. Preto by sa mali zaviesť pravidlá, podľa ktorých by nemalo byť tak jednoduché prejsť z politickej funkcie do justície. Strana Za ľudí napriek dnešným udalostiam vníma mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu premiéra za potrebnú. Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová, ktorá je v strane Za ľudí, podľa Kisku bude hlasovať proti dôvere súčasnej vláde.

Podľa Remišovej štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti ako druhá najvyššie postavená osoba v rezorte bezprecedentným spôsobom zaútočila na nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov a ich prácu označila za „svinstvo“. „Považujem za neprijateľné, aby vysokopostavená nominantka vládnej koalície a sudkyňa krajského súdu takýmto spôsobom zasahovala do práce orgánov činných v trestnom konaní. Slovenské súdnictvo už dnes nemá u občanov dobré meno a je dôležité, aby sa dokázalo očistiť od všetkých sudcov zapojených do korupčných schém alebo ovplyvňovania súdnych rozhodnutí v prospech organizovaného zločinu. Iba tak môže riadne zabezpečiť svoju funkciu v spoločnosti. Návrat Jankovskej do funkcie sudkyne krajského súdu, ktorý rozhoduje o tých najvážnejších prípadoch, považujem za ohrozenie systému spravodlivosti na Slovensku," napísala Remišová na Facebooku.

Gál rešpektuje odchod Jankovskej z postu štátnej tajomníčky

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) rešpektuje rozhodnutie Moniky Jankovskej (Smer). Povedala to hovorkyňa MS SR Zuzana Drobová.

„Minister bude aj naďalej, tak ako za viac ako rok na pozícii ministra spravodlivosti, pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré posilňujú dôveru verejnosti v justíciu,“ uviedla Drobová.

Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská odstupuje z funkcie. „Celý tento mediálno-politický cirkus sa dotýka mojej rodiny, mojich synov, mojej matky, ktorí nemajú nič spoločné s politikou," povedala ďalej Jankovská. Tvrdí však, že s Marianom Kočnerom nekomunikovala a ani ho nepozná. Tvrdí, že mobilný telefón jej nevzali, ale dobrovoľne ho vydala. Tak, ako dobrovoľne vydala všetky kódy k svojmu mobilu, keďže nemá čo tajiť. Celú komunikáciu s Marianom Kočnerom označila za „údajnú“. Jankovská to uviedla dnes na tlačovej besede po tom, čo sa vrátila z dovolenky. Pripomenula, že celá údajná komunikácia pochádza z telefónu, ktorý mal k dispozícii exsiskár Peter Tóth. „Kde je garancia, že s telefónom nebolo manipulované?" pýtala sa dnes Jankovská na tlačovej besede. Podľa nej ide v kauze o „lynč“ a „svinstvo“. Zároveň informovala, že dnes si našla v kancelárii obálku s tromi verziami komunikácie.