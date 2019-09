Zmena počasia a k tomu severák! Oteplí sa po prechode frontu?

Jeden front strieda druhý. Počasie bude ako na hojdačke. Črtá sa však možnosť, že by sa teploty aspoň na chvíľu vrátili do teplejších úrovní. Pozrite si, aké počasie vás čaká v krátkej videopredpovedi TV Pravda. Dozviete sa aj to, aké bolo tohtoročné leto na Slovensku z pohľadu teplôt a či môžeme hovoriť o lete, aké tu ešte nebolo.