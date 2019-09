Strata poslaneckého mandátu Mazureka prišla neskoro, tvrdí Kiska

„Prišlo to neskoro, to že v parlamente sedia ľudia, ktorí šíria nenávisť voči občanom inej farby pleti a iného náboženstva, to vieme. Do dnešného dňa sa s nimi nič nestalo. Konečne jeden z nich v parlamente nebude. Otázka je, prečo to trvá tak dlho?" povedal Kiska. Najvyšší súd SR dnes potvrdil vinu poslanca Národnej rady SR Milana Mazureka v kauze jeho výrokov na adresu Rómov.

Žitňanská: Rasistické prejavy nie sú v demokratickej spoločnosti prípustné

Je smutné, že sme mali v parlamente poslanca, ktorý nemá problém hanobiť národ, rasu a presvedčenie. Na Facebooku to píše exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Reaguje tak na dnešný rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorým potvrdil vinu poslanca NR SR Milana Mazureka v kauze jeho výrokov na adresu Rómov. „Na druhej strane je dobré, že sa objavil rozsudok, ktorý nebol vedený formalistickou snahou sudcu vyhnúť sa zodpovednosti za svoje rozhodnutie. Nastavili sme pravidlá a treba ich dodržiavať. Len tak si viac a viac ľudí uvedomí, že rasistické prejavy nie sú v demokratickej spoločnosti prípustné a že za ne nasleduje spravodlivý trest," napísala Žitňanská na sociálnej sieti.

Ravasz: Koniec pôsobenia Mazureka v parlamente je dobrá správa pre Slovensko

To, že súd potvrdil vinu poslanca Národnej rady SR Milana Mazureka za šírenie rasistických rečí, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz považuje za dobrú správu pre Slovensko. Ako dnes napísal na sociálnej sieti Facebook, dobrou správou je aj to, že sa Mazurekovo pôsobenie v slovenskom parlamente končí. „Je neakceptovateľné, aby poslanec parlamentu šíril nenávisť, spochybňoval holokaust, aby sa vyjadroval na adresu menšín v našej krajine takým spôsobom, ako to v minulosti opakovane robil Milan Mazurek," napísal Ravasz.

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici v apríli 2018 uznal poslanca Milana Mazureka vinným z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti a etnickej skupine a uložil mu trest 5 000 eur. Poslanec podľa súdu skutok spáchal ako verejný činiteľ vo vysielaní Rádia Frontinus v októbri 2016 vyjadreniami na adresu Rómov.

Najvyšší súd SR v utorok potvrdil vinu poslanca a zároveň mu zvýšil peňažný trest z 5 000 eur na 10 000 eur. Ak by pokutu nezaplatil, náhradným trestom je šesť mesiacov väzenia. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné. Podľa právneho poriadku dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec parlamentu odsúdený za úmyselný trestný čin, prichádza poslanec o svoj mandát.

Mesežnikov: Mazurek sa dopustil nehoráznych výrokov, voliči ĽSNS sa možno zamyslia

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Milan Mazurek sa dopustil nehoráznych odsúdeniahodných výrokov. Uviedol to politológ Grigorij Mesežnikov. Reagoval tak na dnešné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý potvrdil vinu Mazureka v kauze jeho výrokov na adresu Rómov. „Stranu v apríli nerozpustili len pre formálne nedostatky podania návrhu. Táto strana mala byť už dávno rozpustená. Má svojich priaznivcov – viac než 200-tisíc voličov a počas svojho pôsobenie v parlamente si rady svojich priaznivcov rozšírila. Medzi ich sympatizantmi sú aj takí, ktorým nevadia rasistické výroky či popieranie holokaustu. Možno dnešné rozhodnutie niekoho prinúti sa aspoň zamyslieť, ale keďže poznám hodnotové nastavenie voličov tejto strany, som skeptický," dodal Mesežnikov.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba po vynesení rozsudku povedal novinárom, že cieľom je zaviesť precedens, že „za vyjadrenie politického názoru môže človek byť normálne právoplatne odsúdený aj ako poslanec". Mesežnikov s precedensom nesúhlasí. „Niekoľkokrát sa odvolal, tak aký precedens? Strana je známa tým, že má na svojej kandidátke ľudí s rasistickým a xenofóbnym myslením. Prekračujú hranice zákonov. Ak sa bude súd nimi individuálne zaoberať, budú odsúdení a precedens nie je možný. Mali by sa nad sebou zamyslieť," myslí si politológ.

Mazurek novinárom uviedol, že bol pripravený na všetky varianty a rozsudok ho nezastraší. „Ešte viac ma to nabudilo, že to, čo robím, to, čo vyjadrujem, má hlavu a pätu," vyhlásil s tým, že vo vysielaní rádia len povedal pravdu, s ktorou súhlasí väčšina obyvateľov východného Slovenska. Podľa vlastných slov Mazurek ešte nevie, čomu sa bude po strate mandátu venovať.

Inštitút ľudských práv žiada generálnu prokuratúru o opakovanie žiadosti na rozpustenie Kotlebovcov

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) žiada Generálnu prokuratúru SR o zopakovanie žiadosti na rozpustenie Ľudovej strany Naše Slovensko. Fakt, že poslanec Národnej rady SR Milan Mazurek zvolený za túto stranu stratil dnešným rozhodnutím Najvyššieho súdu SR mandát v parlamente, organizácia považuje za dostatočný dôvod, aby bolo konanie voči strane Kotleba – ĽSNS obnovené. „Už od podania návrhu sa strana dopustila ďalších prehreškov, ale odsúdenie poslanca za hanobenie rasy, národa a presvedčenia a teda historicky prvá strata mandátu poslanca v moderných slovenských dejinách by mala stačiť aj najväčším skeptikom. Práve neukončené konanie voči Mazurekovi bolo jedným z argumentov súdu, prečo rozpustenie ĽSNS nateraz zamietol. Je úplne zjavné, že táto strana a jej predstavitelia nie sú demokrati, nemajú žiadnu úctu voči ústave, zákonom a ľudským právam,“ vyhlásil riaditeľ inštitútu Peter Weisenbacher.

Ako ďalej informoval Weisenbacher, Inštitút ľudských práv bol krátko po voľbách v marci 2016 jednou z prvých, ktorí žiadali Generálnu prokuratúru SR o podanie návrhu na rozpustenie strany Kotleba – ĽSNS na Najvyšší súd SR a na svojej webovej stránke ludskeprava.sk vyzbierali pod túto výzvu viac ako 30 000 podpisov. Dnes generálneho prokurátora organizácia žiada znova konať.