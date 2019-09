Nižšie doplatky za korunky aj protézy?

Zubné korunky a protézy by mohli byť pre pacientov lacnejšie, ak na ne viac prispejú zdravotné poisťovne. Komora zubných technikov na to upozorňuje ministerstvo zdravotníctva. Rezort tvrdí, že v tomto smere koná. Novú cenotvorbu nastavil tak, aby po 20 rokoch došlo k zmene. Kým doteraz rezort určoval fixné platby z poistenia za zubné pomôcky na mieru, po novom sa ich cena aj doplatky pacientov budú meniť pravidelne, podobne ako to funguje pri liekoch. Či však pre pacientov budú potom korunky a protézy lacnejšie, to zatiaľ jasné nie je.

V súčasnosti 1 100 registro­vaných zubných technikov ročne vyrobí približne 200 000 zubných náhrad. „Ich úhrada zo strany zdravotných poisťovní je absolútne nepostačujúca, v čom sa zhodujeme aj so zubnými lekármi či pacientmi,“ skonštatovala Hana Dohálová, prezidentka Slovenskej komory zubných technikov.

Cena zubnej korunky sa pohybuje približne od 200 eur do 350 eur, poisťovne z toho uhrádzajú od 41,92 eura do 46,26 eura, cena protézy sa začína od 440 eur, úhrada z poistenia je len 119,50 eura. „To, že drvivá väčšina zubných ambulancií a zubnotechnických laboratórií pracuje s doplatkami, je odrazom toho, že ceny neboli valorizované 20 rokov,“ doplnila Dohálová.

Doplatky pacientov za zubné náhrady sa medzi jednotlivými zubármi výrazne líšia. Podľa Dohálovej pacient priemerne dopláca raz toľko, ako je platba z poisťovne. Po zvýšení platieb z poisťovní by klesli aj doplatky, mieni Dohálová.

Riešiť situáciu by podľa komory malo ministerstvo zdravotníctva, ktoré nastavuje cenotvorbu. Zubní technici navrhujú, aby rezort stanovil výšky platieb zvlášť pre zubné ambulancie a pre technikov. "Keby cena, ktorú platí poisťovňa za zdravotnícku pomôcku na mieru, bola cenou len pre zubnú techniku, jej výška by bola dostatočná pre základné prevedenie zubných náhrad,“ argumentovala Dohálová. Poukázala na to, že v súčasnosti sú zubní technici stále tlačení v rámci prežitia k práci pod cenu, dokonca sú nahrádzaní nedostatočne kvalifikovanými silami, čo môže mať fatálne dôsledky pre pacienta. Zubári by podľa návrhu komory technikov potom mali zaplatenú prácu zvlášť.

Zdravotné poisťovne sa zmenám nebránia. „Sme otvorení rokovaniam so zástupcami komory a ochotní podporiť zmeny, ktoré budú viesť k vyššej kvalite alebo efektivite pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti našim poistencom,“ uviedol Matej Štepianský, PR špecialista poisťovne Dôvera. Poisťovne však pripomínajú, že pri výškach úhrad sú viazané opatrením ministerstva zdravotníctva, ktoré pri pomôckach na mieru stanovuje ceny. „V danom opatrení sú presne definované jednotlivé úhrady, zdravotná poisťovňa nemôže hradiť iné sumy, než tie, aké sú v danom opatrení uvedené. V prípade zmeny legislatívnych predpisov sa úhrady zdravotnou poisťovňou zmenia,“ vysvetlil Matej Neumann, hovorca poisťovne Union. Na to je podľa Slávky Gáborovej, hovorkyne Všeobecnej zdravotnej poisťovne, potrebná spolupráca poisťovní, ministerstva aj komory zubných technikov. „Až následne môžeme pripomienkovať prípadné návrhy z dielne ministerstva,“ dodala Gáborová.

„Ide o problematiku, ktorou sa ministerstvo zaoberá,“ uistila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Korunky aj protézy budú súčasťou vyhlášky, ktorá ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru. Tá vychádza zo zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorý vláda koncom augusta novelizovala. „Táto vyhláška dáva možnosť realizovať zmeny v zozname pomôcok na mieru. Bude umožnené pravidelne upraviť podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca zmenený, čo doteraz nebolo možné,“ zhrnula Eliášová. O koľko by sa poplatky za zubné náhrady mohli znížiť, nespresnila. Novela zákona pôjde v septembri do parlamentu, ak ju ten schváli, platiť by mala od budúceho januára.

Prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík pripomína, že za všetky zubnolekárske výkony, teda aj za nastavenie protézy do úst, je zodpovedný zubár. Prudkého zvýšenia platieb od poisťovní po 20 rokoch nezmenej sumy sa Moravčík obáva. „Zvýšenie platieb na kalkulovanú cenu by pravdepodobne zaťažilo poistný systém. Po toľkých rokoch je neprijateľné úradné zvýšenie o 20 – 30 percent bez zohľadnenia oprávnených nákladov,“ myslí si.

Moravčík tiež pripomenul, že ceny za výkon štát reguluje práve im, a nie technikom. „Za 20 rokov sa cena, ktorú technici vykazujú zubným lekárom, zvýšila zo 40 na 80 až 100 eur. Čiže zubnému lekárovi za celý zubnolekársky výkon zostáva z verejného zdravotného poistenia 20 – 40 eur,“ vysvetlil prezident komory zubárov vysoké doplatky od pacientov. Zubári tiež preto momentálne rokujú s rezortom zdravotníctva aj s Inštitútom zdravotnej politiky o úprave platieb zo zdravotného poistenia. „Tak, aby pacient pocítil dobrú kvalitu a odbornosť s minimálnym, resp. nižším doplatkom,“ tvrdí Moravčík.