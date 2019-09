Exposlanec Mazurek zaplatí pokutu a môže opäť kandidovať

„Je to jasný signál všetkým extrémistom, že nemôžu beztrestne ubližovať iným ľuďom či skupinám na základe ich subjektívneho presvedčenia,“ zhrnul Burda. Sprísnenie sankcie pre poslanca zo strany Najvyššieho súdu uvítal. Pripomenul však, že po uhradení pokuty, môže Mazurek pri najbližších parlamentných voľbách opäť kandidovať.

Najvyšší súd vymeral v utorok už bývalému poslancovi Mazurekovi (ĽS NS) za úmyselný trestný čin hanobenia rasy, národa a presvedčenia pokutu 10-tisíc eur alebo pol roka vo väzení. Je to dostatočný trest?

V prvom rade treba povedať, že je veľmi dobré a veľmi dôležité, že prišlo v tomto prípade k odsúdeniu, pretože je to jasný signál všetkým extrémistom, že nemôžu beztrestne ubližovať iným ľuďom či skupinám na základe ich subjektívneho presvedčenia, toto je základ. Keď to porovnám aj s inými trestnými činmi, je fakt, že keby sme mali podobných prípadov omnoho viac a následne by prichádzalo len k takýmto trestom, tak by sa dalo povedať, že v tomto prípade by bol trest naozaj neprimerane nízky.

Keďže však ide o jedno z prvých rozhodnutí vo veci hanobenia rasy, ktoré je navyše aj mediálne veľmi sledované, tak si myslím, že je to zatiaľ postačujúce. Ale ak bude počet takýchto prípadov narastať, tak som presvedčený, že za extrémistické prejavy by mali byť páchatelia trestaní aj nepodmienečným odňatím slobody. Nehovoriac o tom, že ak by v tom Mazurek pokračoval, tak ďalším trestom už musí byť väzenie.

Keby sa Mazurek opakovane dopustil rovnakého trestného činu, hrozil by mu teda vyšší trest?

Rozhodne by sa naňho pozeralo ako na recidivistu a hrozil by mu závažnejší trest. Konkrétny druh trestu a jeho výmera by záviseli od okolností, ale spravidla, áno, v takýchto prípadoch nastupujú tvrdšie sankcie a osobne som presvedčený, že by potom už došlo k uloženiu trestu odňatia slobody bez možnosti alternatívy s peňažnou pokutou.

Najvyšší súd nakoniec sprísnil rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, čo sa týka výšky pokuty. Ako to vnímate?

Najvyšší súd ako odvolací orgán má právo zmeniť pôvodnú sankciu. Myslím si, že je to dobrý signál pre verejnosť celkovo, pretože tým súd jasne deklaroval, že takéto konanie považuje za závažné a považuje za dôležité ho aj prísnejšie potrestať.

Ak exposlanec zaplatí pokutu, dôjde k zahladeniu jeho činu?

Áno, zaplatením peňažného trestu prichádza k zahladeniu odsúdenia. To znamená, že sa naňho bude pozerať, ako keby nebol nikdy trestaný. Samozrejme, z hľadiska odpisov z registra trestov, ktorý sa používa obmedzene, záznamy o jeho trestnom čine budú existovať.

Bude sa môcť Mazurek opätovne uchádzať o poslanecké kreslo v budúcoročných parlamentných voľbách po uhradení pokuty?

Áno, môže znovu zabojovať o hlasy voličov.