Harabin stiahol kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu. Pôjde do politiky?

Harabin narážal na vyjadrenia prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá negarantovala, že automaticky vymenuje zvoleného kandidáta na šéfa NS.

„Okrem skrytých zákulisných intríg, ktoré ako vždy nekalým spôsobom rozhodujú o tom, kto bude úspešný a kto nie, je tu aj priamy a viditeľný dôkaz. Čaputová bez štipky hanby vyhlásila, že ak jej právoplatne zvolený predseda Najvyššieho súdu nebude po vôli, odmietne ho vymenovať,“ povedal Harabin s tým, že prezidentka je príkladom toho, ako sa „vrcholná politická kasta snaží ukradnúť vlasť a zobrať si ju celú pre seba“.

Harabin doplnil, že tejto „politickej kaste“ nejde o ľudí, spravodlivosť a zákon, teda o to, čomu má slúžiť NS. „Ide im vždy len a len o seba a ich vlastné privilégiá. Predseda Najvyššieho súdu zvolený za týchto podmienok bude slúžiť iba vrcholnej privilegovanej kaste a jej bohatým sponzorom,“ povedal Harabin s tým, že sa na tom nechce a nebude zúčastňovať, a preto sťahuje svoju kandidatúru.

Prezidentka tento týždeň v Rádiu Expres vyhlásila, že negarantuje, že by automaticky vymenovala zvoleného kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu SR. „Nebudem vymenovávať osoby, ktoré by mali sporný či už profesijný, alebo osobnostný príbeh. To znamená, ktoré by v danom čase neprispeli k dôveryhodnosti justície,“ uviedla.

Voľba sa bude konať 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady. Ďalšími kandidátmi sú Ivetta Macejková, Soňa Mesiarkinová a Jana Bajánková. Predsedníčke Najvyššieho súdu SR Daniele Švecovej sa končí päťročný mandát v októbri.

Na verejnej časti volebného zasadnutia sa jednotliví kandidáti vo vylosovanom poradí odprezentujú a uvedú svoje predstavy o ich pôsobení vo funkcii predsedu najvyššieho súdu, informovala o priebehu voľby pred dvomi týždňami predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková. Podľa nej budú počas voľby rozhodovať schopnosti kandidáta zabezpečiť riadny chod NS SR pre nerušené a plynulé plnenie jeho kompetencií, a to spôsobom zodpovedajúcim dôležitosti a vážnosti tejto významnej súdnej inštancie.

Janu Bajánkovú navrhlo do funkcie 15 sudcov NS SR, sudcovská rada Krajského súdu v Banskej Bystrici, Trenčíne a Nitre, plénum sudcov Okresného súdu Piešťany a jedna členka Súdnej rady. Štefana Harabina navrhla sudkyňa NS SR. Bývalú predsedníčku Ústavného súdu SR Ivettu Macejkovú navrhlo 26 sudcov NS SR a Soňa Mesiarkinová kandiduje na návrh jedného člena Súdnej rady.

