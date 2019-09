Kalavská obhajuje reformu nemocníc, chystá sa na stretnutia s politikmi

Poskytovanie bezpečnejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je nevyhnutné. Bez reformy to však nepôjde. Vo štvrtok to na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR povedala za prítomnosti renomovaných odborníkov ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru). V týždni od 16. septembra si zavolá všetky politické strany, aby si obhájila projekt jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva, tzv. stratifikácie, nazývaný aj "Zdravá zmena".

Kalavská prízvukuje, že chce tému odpolitizovať a vrátiť na odbornú úroveň. „Pozorne sme počúvali všetky názory, aby sme koncept nastavili čo najlepšie na skvalitnenie systému. V súčasnosti sa deje stratifikácia, ktorá je živelná. Chceme do života uviesť jasné a transparentné pravidlá na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov a lepšie pracovné podmienky pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov,“ zdôraznila šéfka rezortu zdravotníctva. Zároveň vyzvala slovenských politikov, aby zaujali „zodpovedný postoj“ k téme.

Stratifikácia prinesie napríklad merania cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Projekt definuje 28 skupín, ktoré zastrešujú desiatky konkrétnych výkonov. Tie sa musia centralizovať. Nová typológia nemocníc má garantovať zdravotnú starostlivosť v jasne určenom rozsahu. Platná by mala byť od roku 2024. Prinesie aj nový typ nemocníc, ktoré sa budú orientovať na dlhodobú starostlivosť.

Podľa generálneho riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martina Smatanu má v súčasnosti každé zdravotnícke zariadenie rovnakú štartovaciu pozíciu. „Rovnako sa takéto zariadenie môže pozrieť, pri akom type výkonov už dnes spĺňa kritériá a kde sa, naopak, môže zlepšiť, prípadne kde ich nedokáže naplniť ani za dva roky,“ doplnil. Povedal tiež, že na splnenie nových kritérií budú mať nemocnice dva roky. V roku 2021 by tak zdravotnícke zariadenia mali plniť kritériá na 50 percent, od roku 2022 v plnom rozsahu.

Riaditeľ odboru stratégie Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Michal Štofko poukázal na to, že uvoľnené kapacity v nemocnici by sa tak mohli využiť na vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica už dnes dobrá. „Malo by ísť napríklad o kardiocentrá, onkocentrá či centrá detskej liečby. Druhou možnosťou bude využitie uvoľnených lôžkových kapacít na nový typ lôžok následnej starostlivosti,“ priblížil.

Projekt stratifikácie na pôde ministerstva obhajovali nielen odborníci, ale aj zástupcovia pacientov. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR Mária Lévyová považuje zavedenie jednotných kritérií vyžadujúcich od nemocníc lepšie výsledky liečby pacientov za „správny krok“. „Pacienti očakávajú, že štát v ich mene bude klásť na nemocnice také nároky a kritériá, ktoré im umožnia ísť do hociktorej nemocnice s vedomím, že v daných výkonoch spĺňa požadované prísne kritériá. Je na čase, aby aj politici prispeli svojím dielom zodpovednosti k riešeniu problémov v slovenskom zdravotníctve a konali tak v prospech tých najzraniteľnejších chorých,“ dodala.

Predseda Smeru Robert Fico počas leta od Kalavskej žiadal, aby projekt predložila formou ústavného zákona, čo ona napokon neurobila. Vláda SR na stretnutí 21. augusta reformu zo zákona vypustila, schválila len opatrenia týkajúce sa dlhodobej starostlivosti. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) vtedy vyhlásil, že Kalavskej dáva ešte mesiac na to, aby naprieč politickým spektrom našla podporu reforme.

AZP: Ak neprejde stratifikácia, nech sa schváli aspoň vyhodnocovací sys­tém

Ak sa ani počas septembra nenájde politická dohoda na prijatie stratifikácie ako celku, Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR navrhuje aspoň schválenie vyhodnocovania počtu realizovaných výkonov, miery reoperácií a rehospitalizácií, tzv. EBHR kritérií.

„Hoci EBHR kritériá sú iba jeden pilier stratifikácie, ich vyhodnocovanie a zverejňovanie by pacientom prvýkrát v histórii SR umožnilo vyberať si nemocnicu aj podľa skutočných výsledkov liečby,“ vysvetlila výkonná riaditeľka AZP Katarína Kafková.

Ako ďalej upozornila asociácia, pacient si v súčasnosti môže vybrať nemocnicu, kde má byť operovaný, no nemá ako zistiť jej kvalitu, respektíve výsledky liečby iných pacientov. Podľa Kafkovej sa rozhoduje naslepo, v horšom prípade na základe internetových diskusií. „Ak má pacient možnosť voľby, mal by mu štát zabezpečiť aj dostatok transparentných a pre laika pochopiteľných informácií na takéto rozhodnutie,“ poznamenala.

AZP verí, že diskusia o stratifikácii sa opäť vráti do odbornej roviny. „V prípade Slovenska už len prípadný odklad jej schválenia na ďalšiu vládu bude znamenať stovky až tisíce opakovaných operácií a hospitalizácií, ktorým by sa dalo vyhnúť jej skorším spustením. O odvrátiteľných úmrtiach ani nehovoriac,“ skonštatovala Kafková.

Asociácia pripomenula, že po predstavení projektu zástupcom nemocníc na pôde Ministerstva zdravotníctva SR na jeseň 2018 viac ako 80 percent respondentov spomedzi účastníkov odborníkov súhlasilo, že stratifikácia slovenských nemocníc je potrebná. Neschválenie reformy nemocníc z politických dôvodov by preto AZP považovalo „za jedinečnú premárnenú príležitosť“.