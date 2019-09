Opozícia sa trasie, Čaputová zostavuje úradnícku vládu. Bez väčšiny v parlamente

Rozbitá opozícia sa už trasie z toho, ako bude po budúcoročných voľbách vládnuť a prezidentka Zuzana Čaputová hovorí, že ak padne súčasná vláda, zostaví úradnícky kabinet. Nie je to fikcia? Mohla by byť. Veď opozícia nemá dosť hlasov na to, aby teraz vládla a preferencie ju po budúcoročných voľbách pasujú do vlády len v prípade zostavenie krkolomnej 7-koalície. To, že Čaputová už hovorí o úradníckom kabinete je od prezidentky trúfalé, keďže nič nenaznačuje, že by súčasná vláda na čele s Petrom Pellegrinim mala padnúť. V prípade prezidentky je zrejme želanie otcom myšlienky.