Fico: Vôbec nejde o Mazureka, ide o naše pokrytectvo

Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že svojím videom na Facebooku sa nezastal právoplatne odsúdeného exposlanca extrémistickej ĽS NS Milana Mazureka. Podľa jeho slov chcel poukázať na pokrytectvo. "Vôbec mi nejde o pána Mazureka, ten natáral podstatne vážnejšie veci ako to, čo povedal a za čo bol odsúdený Najvyšším súdom," zdôraznil Fico. V relácii TV Pravda Ide o pravdu bol hosťom moderátorky Zuzany Martinákovej.

„To je jednoducho veľký omyl,“ hovorí Fico o kritike, že sa mal zastať Mazureka. „Mne ide o pokrytectvo. A to pokrytectvo je v tom, že keď sa bavíte v kuloároch, keď sedíte v rodine, keď sa bavíte s kýmkoľvek o rómskej otázke na Slovensku, že je to vážny sociálny problém, tak počúvate tie najradikálnejšie vyjadrenia. A potom sa zrazu zapne kamera, červené svetlo a ľudia stratia svoj zmysel pre odvahu a názory a sú pokryteckí,“ myslí si predseda Smeru, podľa ktorého takýto rozsudok iba dvihne preferencie extrémistov.

Fico sa vyjadril aj k možnej spolupráci Smeru s ĽS NS. Skonštatoval, že Smer je jednoznačne protifašisticky orientovaná strana. „Ak niekto velebí Tisa ako prezidenta fašistického štátu, ak niekto velebí Slovenský štát, ktorý bol satelitom Nemecka, že to bolo všetko v poriadku, ak niekto popiera existenciu holokaustu, ak tu niekto ide hajlovať, ak tu niekto ide zavádzať kolektívnu vinu, toto sú ľudia, ktorí sú pre mňa absolútne neprijateľní na spoluprácu. A je mi jedno, či to hovorí Kotleba alebo ktorýkoľvek iný politik,“ podčiarkol Fico.

Čo sa týka blížiacich sa parlamentných volieb, podľa Fica zatiaľ nie je o lídrovi kandidátky Smeru rozhodnuté, nevylúčil však, že on ním nebude. „Chceme piatykrát za sebou vyhrať parlamentné voľby a, samozrejme, chceme aj zostaviť vládu,“ zdôraznil šéf strany. „Ak má pomôcť Smeru-SD, že sa budeme na kandidátku pozerať inak ako tradične, ja to plne podporujem, nemám s tým absolútne žiadny problém. Ale zatiaľ k tomu nesedelo predsedníctvo, neboli prijaté žiadne rozhodnutia, ale dopredu avizujem, že s takýmito rozhodnutiami, ktoré pomôžu preferenčne Smeru získať čo najlepší politický výsledok, ja osobne žiadny problém nemám,“ skonštatoval Fico s tým, že on nie je lídrom, ktorý si stranu založí, aj pochová.

Šéf Smeru tiež prezradil, čo si myslí o odstúpení štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej a odvolávaní premiéra Petra Pellegriniho (Smer) v parlamente, dotkol sa aj témy sociálnych opatrení. Pozrite si celú reláciu Zuzany Martinákovej Ide o pravdu.

(Pozn. red.: Relácia bola natáčaná ešte predtým, ako vyšla informácia o tom, že výrokmi Roberta Fica o odsúdení Milana Mazureka sa zaoberá NAKA)