Sulík hrá vabank, Fico ustupuje, Harabin prichádza

PODCAST: Kauza Jankovská má politické rozuzlenie, pravdu sa však dozvieme od vyšetrovateľov. Ktoré opozičné strany bojujú o prežitie? Je Sulík diktátor alebo číta Machiavelliho? Zmení politickú šachovnicu Harabin?

Nečakané zvolanie mimoriadneho snemu, ktorý ho má potvrdiť na poste šéfa liberálov, označil komentátor denníka Pravda za hazard s voličskou základňou strany. „Kritici lídra SaS ho nedokážu poraziť, ale víťazstvo mu nepriznajú,“ dodáva Javůrek. Podľa neho je napätie aj v Smere, kde sa rozhoduje o lídrovi na kandidátke do parlamentných volieb. „Ak to bude Peter Pellegrini, tak je to najlogickejšie riešenie, ktoré môže stranu zachrániť,“ povedal komentátor s tým, že to neznamená porážku Roberta Fica ale jeho ústup. V podcaste komentujeme aj kauzu Moniky Jankovskej ako aj rozhodnutie Štefana Harabina nekandidovať za šéfa Najvyššieho súdu.