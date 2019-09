„Nie však v najbližších dňoch. Počasie bude mať oblačnejší charakter a keď bude aj pršať, chladno bude skôr počas dňa. A bude nielen daždivo, ale bude aj fúkať vietor, takže sa budeme musieť obliecť, aby nám nebolo zima,“ varuje. Najviac pršať by malo na rozhraní týždňov, keď na niektorých miestach môžu zrážky dosiahnuť až dvojcifernú hodnotu.

VIDEO: Príšerné počasie cez víkend. Následne Európu zasiahne Dorian a prinesie sneh! Pozrite si vo videopredpovedi TV Pravda.

Počasie by malo byť nepríjemné počas víkendu i na začiatku týždňa, v ďalších dňoch to bude zasa ako na hojdačke, striedať sa budú chladnejšie dni s teplejšími. „Po upršanom začiatku budúceho týždňa nastane zmenšenie oblačnosti, ale oblaky a dážď sa vrátia. Tam, kde zasvieti slnko, môže teplota vystúpať na 20 až 25 stupňov, kde bude viac pršať, tam bude pod 20 aj na najteplejších miestach. No a keď nezasvieti slnko celý deň, môže byť aj 15 stupňov,“ vysvetľuje Faško.

Hovorí už o typickom jesennom počasí, ktoré prišlo v tomto roku o čosi skôr ako vlani. Vtedy bol september v prvej polovici bohatý na slnečné dni. „V septembri by však už malo byť také počasie, aké máme teraz,“ podotýka klimatológ s tým, že v poslednom období sú pre prechodné ročné obdobia príznačné výrazné teplotné výkyvy. „Potom sa môže stať, že po teplom počasí sa veľmi rýchlo objaví sneženie a vytvorí sa snehová prikrývka. Myslím si, že to budú mať v týchto dňoch v Alpách, tam bude snežiť aj v úrovni pod 2000 metrov. V posledných rokoch sa počasie mení v priebehu niekoľkých dní,“ dodáva Faško. Podľa neho bude toto obdobie náročné najmä pre ľudí s oslabenou imunitou.

Jeseň prišla skokom, veď len pred týždňom bolo ešte horúco a posledné augustové dni boli tropické. „V Podhájskej 29. augusta namerali 34,4, na druhý deň v Somotore na juhu Východoslovenskej nížiny rovných 35 a rovnako aj v posledný prázdninový deň v Michalovciach,“ vyratúva Faško. Aj preto sa tohtoročný august zaradil medzi najteplejšie augusty v histórii meteorologických meraní u nás. Na niektorých staniciach mu bude patriť piate, šieste miesto, na Chopku to však bol tretí najteplejší august po rokoch 1992 a 2015.

Počas celého leta boli zrážky nerovnomerne rozložené a platí to aj pre august. Kým v Kamenici nad Cirochou spadlo za celý mesiac 175 mm a je to po roku 1951 so 195 mm druhý najdaždivejší august, v Podhájskej a na bratislavskom letisku to bolo len 32 mm. Azda ešte lepšie vidno rozdiel na porovnaní bratislavského letiska, ktoré leží na západnom okraji Podunajskej nížiny, a Žihárca, centra tejto lokality, kde v auguste spadlo 104 mm. Tieto miesta sú vzdialené len 60 kilometrov.

Aké bolo tohtoročné leto Na dvoch tretinách až troch štvrtinách meteorologických staníc ho vyhodnotia ako najteplejšie leto v histórii meraní, príkladom je bratislavské letisko, kde priemerná teplota za celé leto – od 1. júna do 31. augusta – dosiahla 23,3 °C, dosiaľ to nikdy nebolo viac ako 23 °C, ale aj Oravská Lesná, kde priemerná teplota dosiahla 17,1, pričom doterajší rekord bol 16,6 °C.

Vyznačovalo sa teplotnou vytrvalosťou a vysokým počtom tropických dní, keď bolo 35 a viac stupňov: v Dudinciach ich mali 49, Podhájskej 51 (vlani iba 49), Žihárci 54 (vlani 50), Boľkovciach 41 (rekord z roku 2015 – 40), v Prievidzi 40 a Dolnom Hričove 27.

Ešte viac bolo letných dní, keď teplota neklesla pod 25 °C: v Dudinciach, Hurbanove a Žihárci ich mali 87, v Nitre 85 a Piešťanoch 84, v Oravskej Lesnej 45.