Most-Híd chce zlepšiť systém podpory výchovy a vzdelávania sociálne znevýhodnených žiakov

Súčasťou novely je návrh na zavedenie definície žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia priamo do školského zákona pre účely financovania.* Predkladatelia chcú taktiež zaviesť povinnosť prítomnosti asistenta učiteľa alebo sociálneho pedagóga v základnej škole na každých 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

„Účelom navrhnutej zmeny je sledovať v dlhšom časovom horizonte vybrané ukazovatele výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v súčasnosti najmä priebeh skvalitňovania vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane inklúzie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Návrh tak vedie k lepšej identifikácii detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Opatrenie sa zameriava na najmenej rozvinuté okresy Slovenskej republiky,“ približujú predkladatelia. Účinnosť novely navrhujú na 1. január 2020.

Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov pre agentúru SITA uviedol, že každý krok, ktorý štát systémovo urobí na podporu detí, obzvlášť pre tie najzraniteľnejšie skupiny, vníma ako posun dopredu. „To, čo je však potrebné urobiť, je navýšenie príspevku na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý je stále nízky. Chcem však upozorniť, že ide o izolované opatrenie, ktoré nie je dostatočné inkluzívne. A to preto, že štát by nemal jednej skupine detí zabezpečiť podporu a rovný prístup k vzdelaniu a zároveň inej skupine detí, ktoré taktiež vyžadujú podporné opatrenie, nepomôžu. Konkrétne mám na mysli deti so zdravotným znevýhodnením a nadaním, ktoré stále nemajú ani polovicu potrebných asistentov na školách," dodal Križo.