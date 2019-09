Kladenie vencov k Pamätníku holokaustu

„Som hrdý na to, že som bol pri zrode Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, a mohol som sledovať, ako sa z tohto – dovtedy bežného dňa – stáva celoslovenská tradícia pietnych pripomienkových podujatí. Táto dôstojná slávnostná tradícia sa začala v roku 2000," povedal Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry. Dodal, že dátum 9. september sa už dostal do povedomia širokej verejnosti. „Napĺňa ma to nádejou, že sa na obete tzv. Židovského kódexu, ktorý dehumanizoval slovenské zákony, nikdy nezabudne," zdôraznil Mešťan.

Pamätník holokaustu sa nachádza na mieste bývalej neologickej synagógy zbúranej v roku 1969. Bol vybudovaný v roku 1996 na pamiatku desiatok tisícov obetí holokaustu zo Slovenska. Súčasťou pamätníka s centrálnou plastikou s motívom Dávidovej hviezdy, ktorá spočíva na čiernom granitovom podstavci s hebrejským nápisom „zachor“ a slovenským „pamätaj“, je aj čierna stena so siluetou zničenej synagógy.