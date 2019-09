Sulík aj Bugár dúfajú, že sa podarí zvoliť kandidátov na ústavných sudcov

Hostia Béla Bugár (Most-Híd) a Richard Sulík (SaS) sa venovali aj možnej hospodárskej kríze a chystaným sociálnym balíčkom. Podľa lídra strany Sloboda a Solidarita (SaS) sú najnovšie sociálne opatrenia korupcia na voličoch a kupovanie hlasov. Bugár argumentoval, že sociálne balíčky nie sú predvolebné, koalícia s nimi podľa neho prichádza pravidelne.

Sulík aj Bugár sa v relácii venovali voľbe kandidátov na ústavných sudcov. S voľbou sú problémy už od začiatku roka, keď vypršal mandát deviatim sudcom. Podľa Sulíka by každá takáto voľba mala byť verejná, aby volič videl, ako sa poslanci zachovali. Bugár tiež hovorí o verejnej voľbe a nepáči sa mu, že napriek dohodám v koalícii nie je proces voľby stále ukončený. „Je hanba, že poslanci si neplnili svoju robotu a nezvolili kandidátov na ústavných sudcov. Poslanci majú voliť, nie robiť obštrukcie. To, čo predvádzali vládni poslanci, bolo smiešne divadlo umožnené tajnou voľbou,“ povedal Sulík. To, či sa podarí voľby ukončiť, Bugár nevie. Prihovoril sa aj za upravenie kompetencií prezidenta, aby boli jasnejšie a jednoznačnejšie.

Hovoril napríklad o tom, že by parlament nevolil dvojnásobok kandidátov, ale volil by dvojičky – hlava štátu by teda napríklad nevybrala deväť z osemnástich kandidátov, ale po jednom z deviatich dvojíc. Podľa Sulíka je momentálny systém dostatočný. Bugár okrem toho argumentoval, že Andrej Kiska ako prezident situáciu skomplikoval, napríklad keď vymenoval oboch kandidátov z jednej voľby – Mojmíra Mamojku aj Ľubicu Laššákovú. Momentálnu situáciu podľa neho komplikuje aj to, že vybral len troch zo zvolených ôsmich kandidátov.

Preto bude mať teraz podľa neho prezidentka Zuzana Čaputová náročnejšiu úlohu vybrať polovicu. „Nechajme to na ňu. Nech rozhodne a potom vysvetlí voličom, ako a prečo tak rozhodla,“ vyzval Sulík.

Pokiaľ ide o odchod Moniky Jankovskej z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, Bugár aj Sulík si myslia, že mala odísť už skôr. Kým Sulík tvrdí, že vláda ju mohla odvolať, Bugár je zástancom toho, že jej dobrovoľný skorší odchod by prospel jej povesti, ministerstvu aj strane, ktorá ju nominovala, teda Smeru. Aj keď si Bugár myslí, že Jankovská mala odísť skôr, pripomína, že správy a uniknutá komunikácia s Marianom Kočnerom sa zverejňujú podľa neho selektívne a komunikácia s obvineným je súčasťou politického boja. Sulík argumentoval, že Jankovská ešte ako sudkyňa mala kauzy a v prvom rade sa nikdy štátnou tajomníčkou nemala stať.

To, že jej a iným sudcom vzala Národná kriminálna agentúra mobil, je zase podľa Bugára dôkaz, že polícia má voľné ruky. Sulíkovi pripomenul, že on sa s Marianom Kočnerom radil o voľbe generálneho prokurátora. Ten zase argumentoval, že ho naposledy videl pred deviatimi rokmi a už sa za to ospravedlnil, zatiaľ čo Bugár sa s ním stretol na Maledivoch po vražde Jána Kuciaka. Podľa Bugára nie je všekto, čo Marian Kočner písal v aplikácii Threema, pravda. Ako príklad uviedol bývalého námestníka generálnej prokuratúry Petra Šufliarskeho. Ten si mal takisto písať s obvineným Marianom Kočnerom, neskôr však vyplynulo, že prokurátora chcel dať obvinený zavraždiť.