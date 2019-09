Danko: Uráža ma potetovaný Truban s novým politikom Beblavým a Kiskom

Dodal, že o tom, kto je vo vláde, majú rozhodnúť slobodné voľby. Termín tých budúcoročných bude určite 29. februára. Po nich je pripravený ísť aj do opozície. „Mňa uráža tetovaný Truban s novým politikom Beblavým a Kiskom, keď rozprávajú, kto je dobrý a kto zlý. V politike neexistuje happy end. Každý odíde v nejakej fáze. Nech si ľudia skúsia, ako budú títo páni zvládať moc,“ dodal Danko.

Video: Roky v koalícií s Robertom Ficom a Bélom Bugárom prirovnáva šéf SNS k filmu Kokosy na snehu. „Bola to zbesilá jazda,“ povedal vo videu pre TV Pravda Andrej Danko.

Čo hovoríte na výrok Roberta Fica o Mazurekovi?

Som v šoku, čo Fico povedal. Nechápem, prečo sa ich zastáva a zbytočne legitimizuje.

Myslíte si, že Smer nepôjde s ĽS NS do koalície?

Nech si Smer robí, čo chce. Ale keď bude chcieť vládnuť s Kotlebom, tak ja zostanem radšej sám. To by bolo strašné, s ĽS NS nemôže vládnuť nikto normálny.

A so Štefanom Harabinom?

Nepoznám Harabinovu predstavu, nepoznám jeho tím. Keď je človek mimo politiky, veľa vecí vidí inak. Je to zbytočné trieštenie hlasov, a znova sa môže zopakovať situácia, aká bola v prezidentských voľbách. Roztrieštenosť priniesla víťazstvo Zuzany Čaputovej.

Kedy vyhlásite termín parlamentných volieb?

Voľby budú 29. februára a ja ich vyhlásim 110 dní predtým, tak si to vyrátajte.

Koalícia ide do finále. Bolo partnerstvo so Smerom a s Mostom-Híd úspešné? Alebo to bolo manželstvo z rozumu?

Politika je vždy manželstvo z rozumu. Pre mňa táto koalícia bola vysokou školou politiky a som rád, že som ju absolvoval s matadormi, ako je Bugár a Fico. Oceňujem aj to, že to bola koalícia s maďarskou národnostnou stranou. Na druhej strane nebolo pre SNS jednoduché byť partnerom silnému Smeru a skúsenému Ficovi. Ten si stráži nielen štátnu kasu, ale aj témy. Niektoré zasahovali aj do našej agendy, ale napriek tomu sme sa dohodli.

Po vražde novinára Jána Kuciaka bola koalícia ohrozená. Odišiel premiér, niektorí ministri. Neboli by predčasné voľby lepším riešením?

Po tejto tragédii som zdôrazňoval, že musí byť vyšetrené, kto týchto dvoch mladých ľudí zavraždil. Snažil som sa ovplyvňovať Andreja Kisku aj Roberta Fica, aby zabránili politickému zneužitiu tejto dvojnásobnej vraždy. Dnes si myslím, že došlo k hrubému politickému zneužitiu.

Kto to politicky zneužil?

V prvom rade exprezident Andrej Kiska. A veľmi nešťastne veľakrát reagoval aj Smer. Nebol som zástancom toho, aby sme s horúcou hlavou robili akékoľvek zmeny vo vláde. Navrhoval som celospoločenský konsenzus. Prekvapilo ma, ako na tlak verejnosti reagoval Smer. Dnes by sa možno rozhodli inak, možno tak ako Babiš.

Čo tým myslíte? Že Robert Fico nemal odísť?

Situácia v koalícii sa jeho odchodom skomplikovala. Napríklad nevieme reagovať na ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú. Je pre nás nepredstaviteľné, že na stratifikáciu nemocníc má iný názor premiér a iný šéf Smeru. Pre mňa je Smer koaličný partner, návrh predkladá jeho nominantka a Smer ju nepodporuje… ja nemôžem ísť proti koaličnému partnerovi, ale nebudem riešiť ich vnútorný rozpor.

Čiže Fico nemal podať demisiu?

Ja len hovorím, že v koalícii sa to veľmi skomplikovalo. Nemali by sme na požiadanie ulice krágľovať ľudí. O tom, kto je vo vláde, majú rozhodnúť slobodné voľby.

Čo SNS v koalícii presadila? Čím ste pomohli ľuďom?

Rekreačné poukazy sú málo? Pozrite sa na mzdy učiteľov, narástli o 300 až 400 eur. Pozrite sa na systémové zmeny na ministerstve obrany. Dobrou vizitkou bola nedávna vojenská prehliadka, keď si niektorí mysleli, že rezort ju nezvládne. Keď sa pozriem do poľnohospodárstva, nikdy tam nešlo toľko financií. Myslím si, že pre naše ministerstvá sme dokázali získať maximum finančnej podpory. Prišli sme s paušálnymi výdavkami pre živnostníkov, zrušili sme im daňové licencie. Chceme zrušiť koncesionárske poplatky pre seniorov a zaviesť minimálny dôchodok. Otvorili sme otázku DPH na potraviny, pripravujeme športové poukazy… Mám informácie, že 13. plat dostalo okolo 180-tisíc ľudí, čo je štvornásobný nárast. Som presvedčený, že v koalícii sme robili maximum a popri Smere a Moste-Híd sme boli úspešní.

Trináste platy nezačali veľmi úspešne. Museli ste ich novelizovať.

Pretože vtedajší minister financií Peter Kažimír nesúhlasil s prvým návrhom. Nevládnem sám. Osobne by som najradšej znížil daň na 15 percent pre všetky firmy a živnostníkov. Kompromis je však, že len do obratu stotisíc eur.

Unesie to rozpočet?

Samozrejme. Vždy pri znížení dane z príjmu sa predpokladá nižší výber, no zabúda sa na to, že ľudia oveľa ochotnejšie platia nižšiu daň. My sme pri daniach zaspali. Keď sa pozrieme na okolité štáty, máme príliš vysokú daň z príjmu právnických osôb, a tak demotivujeme investorov. Výpadok po zavedení 15-percentnej dane sa odhaduje na 45 až 60 miliónov eur. Dopady našich opatrení by nemali presiahnuť 200 miliónov eur. Podľa dohody s ministrom financií by súčet opatrení nemal presiahnuť 500 až 600 miliónov eur. Veľký problém bol aj s rekreačnými poukazmi. Kažimír vtedy hovoril, že to spôsobí výpadok 70 miliónov eur. Opak je pravdou. V kombinácii so znížením DPH na ubytovanie na tom štát výrazne získal cez rast spotreby.

Firmy tvrdia, že rekreačné poukazy sú pre ne veľká záťaž.

Firmy často nerozumejú tomu, o čom hovoria. V priemere pri rekreačnom poukaze, keď dáte ako zamestnanec 225 eur, tak 275 eur musí dať zamestnávateľ. To je zhruba to isté, ak by mu dovtedy aj s daňami a odvodmi dával mesačne 25 eur. Keď si to prerátate, tak pri tejto sume ušetrí na daniach a odvodoch okolo 120 eur, ak ju dá na rekreačný poukaz. Rovnako bude fungovať aj športový poukaz, až na to, že bude dobrovoľný.

Rekreačné poukazy chcete rozšíriť na všetky firmy.

Samozrejme, lebo sa osvedčili. Malí podnikatelia nemôžu povedať, že sa im nejde pomôcť. Živnostníkom a menším firmám ideme pomôcť znížením dane z príjmu na 15 percent. Malým firmám sme už pomohli aj úpravou paušálnych výdavkov pre živnostníkov. Veľkí zamestnávatelia už začínajú chápať, že sa im to oplatí. Ukazuje to aj štatistika vyplatených 13. platov. Firmy už zistili, že ak odmenu do 500 eur vyplatia v júni a nie napríklad v januári či februári, tak ušetria, lebo neplatia dane a odvody.

Podnikatelia poukazujú na to, že cena práce rastie. Zvyšuje sa minimálna mzda, na ňu sú naviazané aj príplatky. To je pre firmy ďalší náklad.

Toto nie je ďalší náklad. Keď hovoria o cene práce, tak si treba uvedomiť, že zvýšenie príplatkov si presadil Smer. My sme si za to vypýtali rekreačné poukazy.

Ale ste s nimi vo vláde.

Nevládnem sám. Presadil som rekreačné poukazy. Smer za to zahlasoval, keď som ja zahlasoval za ich príplatky. To je politický handel. To sa týka aj politických pretekov o minimálnej mzde. SNS donútila koaličných partnerov vyplácať minimálnu mzdu aj v rámci odmeňovania štátnych zamestnancov. Povedal som, že sa nebudem podieľať na zvyšovaní minimálnej mzdy, ak si štát nebude plniť platenie minimálnej mzdy. Keď Fico nastavil výpočet minimálnej mzdy ako 60 percent z priemernej mzdy, zakontroval som 33 percentami priemernej mzdy ako sumy pre minimálny dôchodok. Myslím si však, že preteky o minimálnu mzdu treba zastaviť, lebo sa to politicky využíva na získanie PR bodov a nie je to systémové.

Prečo?

V únii sa hovorí o minimálnej mzde ako o 60 percentách z priemernej mzdy alebo z mediánu. Som pripravený sa o tom baviť, ale chcem sa baviť aj o zmene systému výpočtu minimálneho dôchodku. To je vec, kde Smer dlhé roky stagnoval. Smer niekedy šikovne využije náš nápad ako napríklad sto eur pre prvákov. Fico teraz navrhol vymáhanie výživného, čo sme navrhovali ešte v roku 2016. Problém však podľa mňa nie je vo vymáhaní, ale v stanovení výživného. Preto navrhneme lehotu, aby súd rozhodoval o výške výživného do 30 dní.

Nebudú vyššie minimálne dôchodky veľká záťaž pre rozpočet? Máte to prerátané?

Nie, nebudú. Ide zhruba o 200 miliónov eur v roku 2021. Minister práce Ján Richter mi povedal, že to nie je také strašné. Keď sme zdvihli mzdy štátnym zamestnancom, tak to bola takmer miliarda eur.

Ale v priebehu rokov sa to bude zvyšovať.

Ľudia nemôžu na dôchodku žiť z 270 eur. Pokiaľ budeme dvíhať minimálnu mzdu a budeme robiť tlak na platy v štátnej správe, tak dvesto miliónov eur na dôchodcov musí štát nájsť. Je to pre mňa priorita. Bez toho sa nebudem zúčastňovať žiadnych iných rokovaní. Slovensko je jeden z posledných štátov, čo dodržiava maastrichtské kritériá. Sme z toho vystrašení. Tak ako sme voľakedy rešpektovali Moskvu, tak teraz počúvame Brusel. Máme dlh 47 percent hrubého domáceho produktu, lepšie ako my je na tom len Česko a pár štátov. Rakúsko má dlh zhruba 78 percent, Francúzsko 98 percent a Taliansko 132 percent. Všetky tieto štáty majú veľké investičné projekty. Keby sme išli do povoleného zadlženia 60 percent, vedeli by sme dať dokopy 10 miliárd na investície do toho, čo ľudí najviac trápi. My tu žijeme ešte stále z Husákových škôl, nemocníc a kultúrnych domov. Neurobila sa tu žiadna investícia do energetiky. Ani sa nečudujem ľuďom, že majú dosť papalášov, keď sedia v zápchach, lebo nevieme dostavať diaľnice.

S akým deficitom teda necháte rozpočet novej vláde?

Deficit nie je podstatným ukazovateľom. Prečo berieme deficit ako nejakú traumu? Z hľadiska fungovania makroekonomiky nie je žiadny problém, či je deficit 1,2 alebo 0,8 percenta.

Ale schválili ste vyrovnaný rozpočet.

Ambícia bola mať vyrovnaný rozpočet. Ale treba mať na zreteli aj vývoj ekonomiky. Nebude prekážať, ak rozpočet nebude vyrovnaný.

Nový minister Ladislav Kamenický však opakovane vyzval na šetrenie.

Ale veď to je pekné. Nech šetrí. My takisto šetríme a v rámci našich rezortov zodpovedne nakladáme s každým eurom. Ak má minister financií nejakú predstavu, nech s ňou príde. Opatrenia, o ktorých sa teraz bavíme, sú opatrenia pre budúci rok.

V rozpočte je však už výhľad na ďalšie roky.

Ale tento rok nebolo míňanie iné, ako to bolo rozpočtovo nastavené. Nerobili sme opatrenia, ktoré navyšujú štátny rozpočet ad hoc. A aj rekreačné poukazy znamenajú príjem. Na ďalší rok sa zostaví ďalší rozpočet.

Koaličná zmluva prestane o pár dní platiť. Ako chcete dovládnuť?

Koalícia nie je fúzia. Koalícia je manželstvo z rozumu, kde viete, že príde rozvod. Žijete v účelovom zväzku, kde musíte zabezpečiť komfort vláde. Aby mala 76 poslancov. Nemôžete mať vládu s Matovičom, ktorému každý mesiac niekto odíde z klubu a každý deň má ten chlap iný sen. Politika je o zodpovednosti. Ale je tam aj rivalita. Bugár má svoj program, ministrov. To isté Fico a to isté ja. Máme pravidlá a spoločnú zodpovednosť. Čo sa týka budúcnosti koalície, na to by som potreboval vešteckú guľu. Je veľmi dôležité, ako sa budú vyvíjať vzťahy v jednotlivých stranách. Ako sa vyvinie vzťah Fico – Pellegrini, ako Bugár zvládne komunikáciu s SMK alebo nájde inú alternatívu. SNS? Ideme svojou cestou, máme vlastné ciele.

S kým vylučujete koalíciu po budúcich voľbách?

S každým, kto popiera základné ľudské práva. Ak by ste urobili koalíciu s Kotlebom, tak sa na vás nepozrú ani v Bruseli, ani vo Washingtone, ani v Moskve. Aj tam by Kotlebovi nepodali ani pohár vody. To je moje jasné vyjadrenie. Ale budem pozorne sledovať, ako si ľudia vyskúšajú šialený liberálny systém, ktorý nám hrozí.

A keby ste museli ísť do vlády s liberálmi?

Pri ich agende, ako sú drogy a adopcie detí homosexuálnymi pármi, je to neprijateľné. Naša prvoradá úloha je dostať sa do parlamentu, a deň po voľbách budeme vedieť, s ktorými stranami budeme rokovať. Pre nás je dôležité, aby to boli strany, ktoré majú členov, funkčnú štruktúru. Aj preto som menil zákon o politických stranách. Je na smiech, aby Slovensko malo 150 politických strán. Naša demokracia je ešte v plienkach, ľudia musia politicky dozrieť. Nie každý, kto urobí tlačovku, je politický líder.

Nie je to aj o tom, že politické strany voličov sklamali, a tak podporujú nové?

Nie. Je to preto, že systém nereflektoval skutočný vývoj a nenastavil vhodné mechanizmy. Pri politickej strane platia pravidlá. Kto ju financuje, transparentnosť, štruktúry. Štandardné strany nahrádzajú rôzne hókusy-pókusy. Sú to spolky ľudí, ktorí niečo len kričali, ale nič neriešili. To je daň za vývoj.

Nepripúšťate, že ľudia sú z politikov sklamaní?

A prečo som tu? Ako advokát som zažil súdne pojednávania, kde si sudca nič ani neprečítal a rozhodol. Uvedomil som si, že len v politike to môžem zmeniť. Samozrejme, že ľudia sú sklamaní. Ani sa im nečudujem. Idú do plesnivej nemocnice, tá je tam už tridsať rokov. Pracujú celý život a dostanú dôchodok 270 eur. Celý systém tridsať rokov stagnuje a ja sa snažím zmeniť veci, ktoré pomôžu ľuďom. Nevládnem sám, nemám absolútnu moc. Je iné vládnuť v trojici a iné vládnuť ako Orbán.

Čo je to extrémny liberalizmus?

Ja som hovoril o klasickom liberalizme v americkom ponímaní.

Použili ste výraz extrémny…

Áno, lebo chcem poukázať na šialenstvo, ktoré predstavuje na jednej strane Kotleba ako extrémizmus nacionálny. A na druhej strane liberalizmus typu, ktorý predstavuje Andrej Kiska, prezidentka Zuzana Čaputová a Progresívne Slovensko. Sú iný extrém. Môžu povedať, kto je vinný, kto by mal odísť z funkcie, sami si vykladajú ústavu. Považujem za extrém, ak niekto delí ľudí na dobrých a zlých a hovorí o mafiánskom štáte. Táto skupina si myslí, ako hovorí prezident Miloš Zeman, „že sú lepší lidi“. Ja to považujem za extrémny liberalizmus.

Viktora Orbána a Jaroslawa Kaczynského ste nazvali silnými lídrami. Prečo ich takto vnímate?

Obom sa naplnil politický sen, obaja môžu realizovať politické zmeny v krajine. Veľa vecí, ktoré robia, sú pre mňa motivujúce. Pretože meniť štát si vyžaduje rázne rozhodnutia. Orbán ovládol energetiku, ale zabezpečil najnižšie ceny, aké existujú vo východných štátoch. Vypláca sociálne dávky cez obce a razantne znížil daň z príjmov. To sú opatrenia, na ktoré musíte mať politickú moc. Vy si neviete predstaviť, ako vám ministerský úradník alebo koaličný partner dokáže znechutiť nejaký nápad.

Vlády Orbána aj Kaczynského ale spôsobili, že krajiny majú deficit v demokracii…

V čom je deficit demokracie?

Napríklad v justícii, v slobode médií…

Nemám ten pocit. Videli ste poslednú návštevu Merkelovej v Maďarsku? Našej prezidentke sa venovala desať minút, ale Orbánovi sa dostalo úcty. To by Merkelová neurobila, keby mal deficit demokracie. Orbána aj Kaczynského obdivujem aj preto, že dokázali získať nadpolovičnú väčšinu v parlamente. Samozrejme, že aj oni robia chyby. Ale dôležité je, čo pomáha ľuďom. Ak Orbán niektorými opatreniami naštartoval ekonomiku, dosiahol prílev investícií, najnižšiu cenu energií, tak sa mu do toho nemá kto starať. A keď si Maďari zvolia Orbána za kráľa, tak bude kráľ. Zatiaľ nikto nespochybňuje demokratické voľby v Maďarsku alebo v Poľsku. S čím mám problém, ak by Orbán uvažoval o zmene štátnych hraníc alebo by sa priblížil k našej menšine a začal spochybňovať slovenčinu. Vtedy budem nekompromisný a tvrdý.

Aká je vaša politická méta na ďalšie volebné obdobie?

Urobím všetko pre to, aby som prácou presvedčil, že som úprimný a principiálny. Aj táto funkcia je dočasná, a nemienim ju zneužívať. Ja som bol mesiac bez ochranky, kedykoľvek si oblečiem rifle a stratím sa v parku. Nežijem s tým, že toto je celý svet. Neskutočne si vážim, že som tu mohol byť, robím od rána do večera. Veľa vecí som tu zmenil, aj v okolí, aj zamestnanci parlamentu majú vyššie platy, rokovací poriadok, štátna vlajka, čestná stráž. Ja sa nemám za čo hanbiť, čo odovzdám svojmu nástupcovi.

Stožiar…

Áno, na Hrade bola vlajka na stožiari a raz do mesiaca tam musel vyliezť človek, ktorý bol v ohrození života. Rok sme komunikovali s pamiatkarmi, so samosprávou a našli sme dôstojné riešenie. Najľahšie je zosmiešňovať, ale my sme našli unikátne technické riešenie pre stožiar. A celý je vyrobený na Slovensku.

Ste pripravený ísť do opozície?

Už si to želám, naozaj. Mňa uráža tetovaný Truban s novým politikom Beblavým a Kiskom, keď rozprávajú, kto je dobrý a kto zlý. V politike neexistuje happy end. Každý odíde v nejakej fáze. Nech si ľudia skúsia, ako budú títo páni zvládať moc. Myslite si o tejto koalícii, čo chcete, ale my sme nikoho nezatvárali, nevyhrážali sa, nedávali trestné oznámenia. Ale už tretí rok počúvam, akí sme zlí.