Exhurikán Dorian je v Európe! Ako to pocítime na Slovensku?

Vo svete vrcholí sezóna hurikánov. Pozostatky jedného z nich a to hurikánu Dorian už dorazili na okraj Európy a táto skutočnosť do určitej miery ovplyvní počasie aj na Slovensku. Prichádzame do obdobia, kedy bude jeden front striedať druhý. Aké počasie to prinesie na Slovensku sa dozviete vo videopredpovedi.