Ľudia nemajú obavy z lesieb a gejov, tvrdí prieskum

Uzákonenie sobášov homosexuálov nie je pre bežných ľudí strašiakom. Viac sa obávajú vysokých cien za bývanie, nezamestnanosti alebo alkoholizmu. Aj na to poukazuje prieskum, ktorý si v agentúre AKO zadala mimovládka Dúhový PRIDE Bratislava.

Vzhľadom na tieto závery si Martin Macko z Iniciatívy Inakosť myslí, že politické strany by mali zvážiť, či budú témou gejov a lesieb strašiť v predvolebnej kampani. Okrem iného aj preto, že opytovanie zároveň ukázalo rastúcu podporu životných partnerstiev, nielen pre heterosexuálne páry, vo verejnosti. Politológovia sú si istí, že časť strán tému v predvolebnom boji použije.

Prieskum robila agentúra AKO v auguste, odpovedalo v ňom tisíc respondentov. Pri otázke „Čo najviac ohrozuje rodiny na Slovensku?“ si opýtaní mohli vybrať zo siedmich možností. Za najväčšiu hrozbu označili vysokú cenu bývania, ďalej nezamestnanosť, dochádzanie rodičov za prácou do zahraničia, alkoholizmus, nízky rodičovský príspevok, nízky prídavok na dieťa a na poslednom mieste skončilo uzákonenie registrovaných partnerstiev. Tie na poslednú priečku umiestnilo 59,7 percenta opýtaných, na prvé miesto ich dalo len 22,5 percenta, nasledovala nezamestnanosť s 21,2 percenta.

„Chceme poukázať na to, že ak aj politické strany chcú vytiahnuť registrované partnerstvá v kampani a strašiť, tak ľudia majú úplne iné problémy,“ zdôraznil Martin Macko v súvislosti s výsledkami merania. Organizátori tohtoročného Dúhového pochodu v lete vyzvali politikov, aby nezneužívali tému práv LGBT komunity, nevytvárali z nej na základe falošných tvrdení obraz nepriateľa. Podľa Macka by mali skôr kultivovať verejnú mienku.

Politologička Aneta Világi mieni, že sa nájdu politické strany, ktoré nebudú prihliadať ani na výzvy organizátorov a ani na výsledky prieskumu. „Táto téma mobilizuje vášne, pre časť voličov je citlivá, hoci jej úplne nerozumejú. Chápu ju skôr po emočnej stránke. Aj doterajšie vyjadrenia niektorých politikov naznačujú, že istá časť politického spektra ju zneužije v kampani, i keď nebude jej hlavnou témou,“ naznačila politologička.

„Určite sa ocitne v kampani, doteraz bola v každej jednej,“ tvrdí politológ Tomáš Koziak a dodáva, že istý typ politikov programovo nastavuje priority tak, aby vzbudzovali strach u voličov. Koziak odhaduje, že téma LGBT bude rezonovať zároveň s problematikou migrácie a neprispôsobivých skupín. Podľa neho sa objaví v kampani kotlebovcov, môže s ňou prísť konzervatívna časť KDH, OĽaNO a SNS. Postoj Smeru v tomto, ako pripomenul Koziak, je zvláštny. Ako sociálnodemokra­tická strana by mal Smer stáť za ochranou menšín a napríklad aj za odlukou cirkvi od štátu. Smer sa však odkláňa od tejto ideológie. Nedávno jeho líder Robert Fico prišiel s nápadom zákazu adopcií detí homosexuálmi, ktorý by chcel dostať do ústavy. Narazil však na nesúhlas premiéra a podpredsedu strany Petra Pellegriniho.

Najväčšia podpora je u mladých ľudí

Na inú formu zväzku, tzv. životné partnerstvo, sa zamerala ďalšia časť prieskumu. Takmer 40 mimovládnych organizácií sa snaží o presadenie tohto inštitútu do zákonov asi štyri roky. Zatiaľ bezúspešne. Tento zväzok sa týka všetkých párov, ktoré nemajú záujem sa zosobášiť, nielen homosexuálnych. Na otázku, či respondenti s takýmto zväzkom súhlasia, kladne odpovedalo viac ako 57 percent, pred štyrmi rokmi v prieskume agentúry Focus s ním súhlasilo 50,4 percenta opýtaných. Najpozitívnejší k iniciatíve boli respondenti v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji, najnižšiu podporu jej AKO namerala v Košickom a Prešovskom kraji. Posledné dva kraje v podobných opytovaniach už štandardne vychádzajú najkonzervatív­nejšie, sociológovia to vysvetľujú silným zázemím katolíckych a pravoslávnych veriacich.

„Posun vo verejnej mienke za štyri roky je dôležitý. Zdôrazňuje, že páry rovnakého pohlavia do spoločnosti patria. Najväčšia podpora je u mladých ľudí, s vekom klesá, aj keď nie celkom výrazne,“ konštatoval Macko. Poznamenal, že ľudia sa pozitívne k LGBT komunite stavajú aj napriek antikampaniam, ktoré sa proti nej viedli. Dodal, že žiadna vláda život tejto sexuálnej menšine neuľahčila.

„Tento problém sa dá vyriešiť veľmi jednoducho. Prijatím jediného zákona. Nemusí sa pritom meniť legislatíva o manželstvách, a už vôbec sa neznižuje ich ústavou garantovaná ochrana. Dnes už politici nemôžu ospravedlňovať svoju nečinnosť chýbajúcou podporou verejnosti a očakávame, že podľa toho budú aj po nadchádzajúcich voľbách konať,“ zhodnotil Macko.

V minulosti politici sľubovali, že nezosobášeným párom umožnia dedenie, prístup do zdravotnej dokumentácie partnera alebo daňové úľavy, nič z toho nezrealizovali. Denník Pravda sa opýtal rezortu spravodlivosti, pod ktorý táto oblasť patrí, prečo sa v tomto volebnom období nepodarilo urobiť zmeny.

„Či ich nazveme registrované alebo životné partnerstvá, ide o civilný zväzok, ktorý môže byť určený všetkým párom. V tejto línii, aj cez prizmu potreby pomôcť nezosobášeným párom bez ohľadu na pohlavie sa táto téma na našom ministerstve riešila. Dôvod, prečo nebol žiaden zákon prijatý, je, že v Národnej rade neexistuje pre právnu úpravu týchto civilných zväzkov dostatočná podpora,“ reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.

V roku 2015 sa 37 mimovládnych organizácií rozhodlo založiť platformu Životné partnerstvo. Cieľom je presadenie takého zákona, ktorý by uľahčoval spolunažívanie všetkým nezosobášeným párom vrátane párov rovnakého pohlavia. Platforma pripomína, že dnes už viac ako 85 percent obyvateľov EÚ žije v krajinách, ktoré právne uznávajú páry rovnakého pohlavia, a Slovensko je medzi poslednými šiestimi krajinami EÚ, ktoré tak nerobia.