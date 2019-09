Kočnera premiestnili z väzby v Leopoldove do Nitry

Obžalovaného a obvineného Mariana Kočnera premiestnili z Ústavu na výkon väzby (ÚVV) v Leopoldove do ÚVV v Nitre. V stredu o tom informoval jeho obhajca Marek Para, s tým že k premiestneniu malo dôjsť v utorok (10. 9.) vo večerných hodinách a on sa to dozvedel približne pred hodinou.