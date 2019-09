Raši: Kandidátka Smeru nebude robená za zásluhy

Kandidátka Smeru do nadchádzajúcich parlamentných volieb nebude robená za zásluhy. O konkrétnych menách sa v strane ešte nehovorilo. Pred rokovaním vlády to uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer).

Kandidačnú listinu podľa Rašiho budú tvoriť také mená, aby sa dosiahol úspech, a teda víťazstvo vo voľbách.

Raši sa vyjadril aj k neúčasti premiéra Petra Pellegriniho (Smer) na pondelkovom (9. 9.) krajskom sneme. Podľa Rašiho jeho neúčasť nič neznamená. Potvrdil, že ani on sám nebol na všetkých krajských snemoch, pretože mu to nedovolil pracovný program. „Som presvedčený, že Peter Pellegrini dotiahne vládu ako podpredseda strany až do volieb a bude na kandidátke Smeru,“ povedal Raši.

K vyjadreniu predsedu strany Fica na adresu exposlanca ĽSNS Milana Mazureka vicepremiér povedal, že v tomto prípade bol použitý asi zlý slovosled a bolo to myslené inak. Zároveň je vicepremiér presvedčený, že Fico to nemyslel tak, ako to bolo prezentované v médiách.