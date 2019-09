Boj proti klimatickej kríze by mal byť prioritou celej krajiny, vyhlásila Čaputová

Boj proti klimatickej kríze by mal byť podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej prioritou celej krajiny a celého ľudstva. Je preto vďačná za akékoľvek aktivity, ktoré k tomuto spoločnému záujmu smerujú. Uviedla to v stredu po stretnutí s predstaviteľmi environmentálnych neziskových organizácií a iniciatív, vrátane hnutia Fridays for Future, ktorá v piatok 20. septembra v Bratislave organizuje klimatický štrajk.