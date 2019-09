Z vyjadrení Fica mám pocit, že sa zastáva extrémistov, mám s tým problém, vyhlásil Žiga

„Jedna vec je pomenovať niektoré problémy skupiny obyvateľov a druhá vec je zastávať sa extrémistov a komentovať výroky a rozhodnutia súdu,“ dodal minister hospodárstva. Potvrdil, že v strane o výrokoch svojho predsedu diskutujú, nechcel však tieto diskusie verejne komentovať.

Minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) zopakoval, že obhajoba Mazureka zo strany Fica je pre neho „absolútne cez čiaru“. Ako podotkol po stredajšom rokovaní vlády, je potrebné rešpektovať rozhodnutie súdu. „Neprináleží mi, aby som to komentoval. Nerobil som to ani v prípade, keď Najvyšší súd nerozpustil stranu Mariana Kotlebu. Akceptujem toto rozhodnutie, ale na druhej strane musím povedať, že fašisti a fašistická rétorika nepatrí do 21. storočia, poznamenal Gál. Pripomenul, že nedávno si verejnosť pripomínala deň holokaustu. Ako podotkol, ide o smutné udalosti a "skôr by sme sa mali ozývať opačne, aby takéto prejavy nevraživosti už neboli v demokratickej spoločnosti“.

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru) Ficov komentár posudzovať nechcela, zdôraznila však, že je proti akejkoľvek forme extrémizmu a fašizmu. "Preto sú pre mňa slová pána Mazureka neakceptovateľné, myslím si, že bol za ne právoplatne odsúdený a mal byť odsúdený, povedal šéfka rezortu zdravotníctva.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a podpredseda Smeru-SD Richard Raši k Ficovmu vyjadreniu na margo rozhodnutia súdu v Mazurekovom prípade povedal, že v tomto prípade bol použitý asi zlý slovosled a bolo to myslené inak. Zároveň je vicepremiér presvedčený, že Fico to nemyslel tak, ako to bolo prezentované v médiách.

Predseda Smeru Robert Fico vo videu na sociálnej sieti uviedol, že exposlanec Národnej rady SR Milan Mazurek (ĽSNS) povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Fico to vyslovil v súvislosti s právoplatným odsúdeným Mazureka za hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Fico tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní a súdy často rozhodujú pod tlakom médií, a nie na základe skutočných dôkazov.

Mazurek čelil obžalobe pre jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.