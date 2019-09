Prípad Kuciak: Obvinený Andruskó vypovedal vo väznici ako svedok

V banskobystrickom Ústave na výkon väzby sa v stredu uskutočnil výsluch obvineného Zoltána Andruskóa v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky . Ako svedok dnes pred vyšetrovateľom okrem vraždy novinára vypovedal aj o prípravách na likvidáciu prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica. Pre médiá po skončení výsluchu to uviedol advokát Štefan Neszméry.

Prípad Zoltána Andruskóa vylúčili na samostatné konanie a podľa Neszméryho odteraz bude vo veci vypovedať ako svedok. Zoltán Andruskó spolupracuje s vyšetrovacím tímom NAKA od začiatku. Okrem obvinenia z vraždy Jána Kuciaka ho stíhajú aj pre prípravu likvidácií prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica. V oboch prípadoch mal úlohu sprostredkovateľa. Komunikoval s Alenou Zsuzsovou a tvrdí, že od nej preberal objednávky pre Tomáša Szabóa, ktorý mal s Miroslavom Marčekom tieto vraždy vykonať.

Podľa advokáta Neszméryho, ktorý je obhajcom Aleny Zsuzsovej, jeho klientka svoj podiel na vražde i príprave atentátov ďalších osôb zásadne popiera. Advokát dodal, že Zsuzsová s Adruskóm boli priatelia a pomáhali si. Preto si nevie vysvetliť, prečo svedčí proti nej.

Advokát Neszméry uviedol, že vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka sa finalizuje a na budúci mesiac by malo dôjsť k oboznamovaniu s jeho obsahom. Predpokladá, že obžaloba na súd by mohla byť podaná do 27. novembra, aby nebolo treba požadovať predĺženie väzby všetkých obvinených v tejto veci.