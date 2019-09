S Galkom sa ťahá škandál, aj tak chce funkciu

Parlament dnes vo štvrtok čaká horúci podvečer. Poslanci by si mali v tajnej voľbe vybrať nového podpredsedu Národnej rady. Na post, ktorý zastávala súčasná europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, nominovala strana SaS svojho poslanca a straníckeho podpredsedu Ľubomíra Galka. Ten hlasy isté nemá.

Proti sa postavila strana Smer, poukazuje na nelegálne odpočúvanie, pre ktoré Galko vo vláde Ivety Radičovej prišiel o post ministra obrany. Vojenská tajná služba počas jeho ministrovania odpočúvala desiatky nevinných civilistov vrátane novinárov denníka Pravda. Podľa politológa Jána Baránka karty ešte môže zamiešať vnútorný rozkol v SaS.

Liberáli iného nominanta nemajú. „Áno, Ľubomír Galko je jediným kandidátom SaS na túto funkciu,“ potvrdil pre Pravdu hovorca strany Róbert Buček. Pripomenul, že táto pozícia patrí strane na základe výsledku parlamentných volieb v roku 2016, SaS sa po nich stala najsilnejšou opozičnou parlamentnou stranou. „Nevidíme absolútne žiaden dôvod na to, aby nám iné strany zasahovali do našich personálnych nominácií,“ reagoval na nesúhlas Smeru Buček. „Pripomíname, že v roku 2010 vtedajšia koalícia, ktorej súčasťou bola aj SaS, toto zvykové právo Smeru rešpektovala a akceptovala Roberta Fica ako opozičného kandidáta na pozíciu podpredsedu parlamentu napriek mnohým výhradám, ktoré k nemu boli,“ dodal hovorca.

Nomináciu Galka na post podpredsedu parlamentu schválila republiková rada strany. „Je súčasťou politickej kultúry rešpektovať politické dohody, pozícia v rámci parlamentu patrí SaS, takže si myslím, že by poslanci mali dohody dodržať,“ pripomenula pre TV Pravda Jana Kiššová (SaS). Podpis straníckeho lídra Sulíka na Galkovom nominačnom liste však chýba. „Nomináciu schválila republiková rada a toto rešpektuje aj Richard Sulík,“ uviedla hovorkyňa predsedu strany Katarína Svrčeková.

Martin Klus (SaS) vysvetlil, prečo navrhli práve tohto kandidáta. „Vychádzame z jednoduchej logiky, a to sú preferenčné hlasy. Takto sa stala podpredsedníčkou parlamentu aj Nicholsonová. Ďalším v poradí je Ľubomír Galko a o tento post prejavil záujem,“ dodal Klus.

VIDEO: Sulík kandidatúru rebelujúceho Galka rešpektuje. Má aj plán B? Pozrite si video TV Pravda s poslancami Janou Kiššovou (SaS), Martinom Klusom (SaS) a Jaroslavom Paškom (SNS).

Rozhodnutie republikovej rady padlo skôr, ako nastala napätá situácia vnútri SaS. Vyvolal ju mimoriadny snem vo Zvolene, ktorý zvolal Sulík. Ten sa na tomto kongrese, ktorý sa uskutočnil minulú sobotu, dal potvrdiť v pozícii lídra strany ešte skôr, ako mu uplynulo funkčné obdobie. V kuloároch sa hovorilo, že Sulíka chce zo stoličky vystrnadiť práve Galko. Nakoniec vo Zvolene Galko nekandidoval, na snem ani neprišiel. S niekoľkými saskármi skritizoval Sulíkov postup a ohlásili vznik straníckej platformy s názvom Demokratické jadro SaS.

Podpredsedov volí Národná rada v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou zo všetkých 150 poslancov. Galko musí získať aspoň 76 hlasov. Zatiaľ mu vyjadrili podporu SaS, OĽaNO, Sme rodina a Most-Híd, tí majú spolu 52 poslancov. Nezaradených poslancov je 23, podľa ich doterajších vystúpení to vyzerá tak, že nebudú hlasovať jednotne. Galko tak bude potrebovať podporu časti Smeru (klub má 48 poslancov) alebo SNS (15 poslancov). Istú ju nemá.

„Zúčastním sa voľby a pána Galka voliť nebudem. Je to môj osobný záver, je to pre mňa nedôveryhodný človek,“ povedal Dušan Jarjabek (Smer). Dodal, že poslanecký klub Smeru ešte túto tému nerozoberal. „Sme dosť dlho v parlamente na to, aby sme sa navzájom poznali, kto čo povedal, kto si za čím stál, kto klamal, kto koho kedy urazil, kto sa ako neslušne správal. Z toho budem vychádzať,“ doplnil poslanec.

Predseda Smeru Robert Fico ešte v júni povedal, že SaS sa musela zblázniť, keď nominovala Galka. Pripomenul, že Galko ako minister obrany odpočúval novinárov aj vlastnú sekretárku. „Tento človek v živote hlas odo mňa nedostane a budem viesť poslanecký klub k tomu, aby opozícia predložila iný návrh," povedal vtedy Fico.

Klub SNS sa na postupe vo voľbe dohodne až dnes. „Uvidíme, aké podklady dostane predseda Národnej rady Andrej Danko, kde naši kolegovia z SaS odôvodnia túto nomináciu,“ povedal prvý podpredseda strany Jaroslav Paška (SNS). Dodal, že každý poslanec sa bude rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia. „Ja osobne porozmýšľam,“ odpovedal Paška na otázku, či za Galka bude hlasovať.

Podľa Mostu-Híd tento post patrí strane SaS, preto Galka bugárovci podporia. Sme rodina a OĽaNO nezvažujú, že by poslancom navrhli iného kandidáta. „OĽaNO rešpektuje dohodu opozičnej rady – to znamená, že podporíme kohokoľvek, koho SaS nominuje na post podpredsedu Národnej rady,“ zdôraznil Matúš Bystriansky, hovorca strany.

Politický analytik Ján Baránek skonštatoval, že je otázne, či Galko získa potrebnú podporu. „To, že ho Smer nepodporí, je jedna vec, horšie je, že ho nepodporil samotný Sulík,“ pripomenul Baránek. Podľa neho ide o signál aj do parlamentnej opozície, preto je možné, že sa jej časť k Sulíkovmu postoju pridá. Odhaduje, že voľby dopadnú skôr v neprospech Galka. „Ak je rozloženie síl také, aké sme si zadefinovali, tak to skôr vyzerá na to, že ho nezvolia,“ uzatvoril Baránek.

Galko vstúpil do politiky za stranu SaS v roku 2010. Počas vlády Ivety Radičovej pôsobil ako minister obrany. Z funkcie musel odstúpiť po škandále nelegálneho odpočúvania desiatok civilistov vrátane novinárov denníka Pravda Vojenským obranným spravodajstvom. Odpočúvanie sa malo diať na jeho pokyn. Obžalovaných bolo neskôr päť vojenských tajných. Galka vyšetrovateľ neobvinil.