Návrh rezortu spravodlivosti o zaisťovaní majetku otvoril rokovanie NR SR

Spôsob zaisťovania majetku by sa mal upraviť, zabezpečiť to má vládny zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku z dielne rezortu spravodlivosti. Jeho návrh v úvode tretieho rokovacieho dňa 49. schôdze Národnej rady (NR) SR v pléne uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

V diskusii k návrhu zákona vystúpila poslankyňa a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená), ktorá uviedla, že v pôvodnej podobe návrh pripravila ešte ona a nenašiel podporu pre bližšie nešpecifikované výhrady koaličných partnerov. Ministra Gála sa vo štvrtok opýtala, v čom konkrétne nastali zmeny v návrhu. „Či je rozdiel medzi správou majetku a zaistením majetku v tomto návrhu a pôvodnom návrhu, a či už sú zohľadnené predtým nešpecifikované požiadavky koaličných partnerov,“ povedala Žitňanská.

Poslanec Alojz Baránik (SaS) súhlasil so Žitňanskou a opýtal sa, či podstatný rozdiel nie je v tom, že o zákone sa rokuje v inom čase, ako o pôvodnom Žitňanskej návrhu. „A či náhodu to nie je v tom, že bude mať aj inú účinnosť, že ten pôvodný návrh zákona poslanci neprijali len preto, že by mohol postihnúť niekoho, kto už teraz postihnutý byť nemôže,“ vyhlásil. Gál jeho tvrdenia odmietol.

„Ešte stále je napríklad problém to, kto by mal byť správcom, kto by mal nad správcovstvom dohliadnuť. My sa nazdávame, že by to malo byť ministerstvo financií (MF), podľa MF to má byť ministerstvo spravodlivosti,“ odpovedal minister poslancom.

Poslanci majú vo štvrtok prerokovať aj ďalšie návrhy z rezortu ministra Gála. Ide o zmeny v exekučnom a notárskom poriadku, zmeny v Občianskom zákonníku či novela zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá má upraviť inštitút justičných čakateľov.

Popoludní bude tradičná Hodina otázok. Poslancov z radov koalície zaujíma napríklad, aké sú pre Slovensko dôležité témy, ktoré sa budú prerokovávať na stretnutí krajín V4.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) by mal odpovedať aj na otázku poslanca Martina Klusa (SaS), aký má názor na vypískanie slovenskej hymny počas futbalového zápasu Slovenska s Maďarskom a či plánuje na túto situáciu nejako reagovať Úrad vlády SR.