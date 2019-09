Gál: Ak sa bude voľba šéfa Najvyššieho súdu SR naťahovať, zvážim vlastného kandidáta

Ak sa bude voľba nového predsedu Najvyššieho súdu SR naťahovať, minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) si vie predstaviť, že navrhne vlastného kandidáta. Uviedol to s tým, že by bol radšej, ak by si zvolenie nového predsedu či predsedníčky justícia zaobstarala vo vlastnej réžii. Podľa Gála má Slovensko dlhodobo problém s volenými funkciami, pretože o ne nie je veľký záujem.