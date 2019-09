Na námestí, kde chce Matovič spomínať na 17. november, búchajú krompáčmi

Otázne je, či sa práce podarí dokončiť do 30. výročia Nežnej revolúcie. Na oznámení na plote je tento nápis: „Predpokladaný termín priebehu opravy: september – november 2019.“ Označenie predpokladaný teoreticky nevylučuje možnosť, že by to mohlo byť napríklad až na konci novembra alebo niekedy v decembri.

VIDEO: Pozrite si, ako plotom ohradili časť námestia SNP v Bratislave a ako z neho mizne mramorová dlažba.

Hlavné mesto SR je majiteľom pamätníka a jeho správcom je MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Na oznámení je tiež uvedené, že „oprava pamätníka prebieha na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava z finančných zdrojov Ministerstva vnútra SR a Hlavného mesta SR Bratislavy“.

Denník Pravda oslovil dvoch zo šiestich robotníkov, ktorí povedali, že nevedia, kedy presne bude kompletne dokončená rekonštrukcia. „Odstraňujeme poškodenú dlažbu. Viem, že sem prídu neskôr aj pamiatkari, ktorí budú čistiť sochy. Viac neviem povedať,“ reagoval jeden z robotníkov.

Denník Pravda oslovil s e-mailovou žiadosťou o reakciu bratislavský magistrát, pretože jeho hovorca poslal esemesku, že teraz nemôže telefonovať. Konkrétne ide o túto otázku: Bude oprava Pamätníka SNP na Námestí Slovenského národného povstania ukončená do 17. novembra 2019?

Správu budeme aktualizovať.