Poslanec Martin Fedor odchádza z klubu Mosta-Híd a z vládnej koalície. TASR to potvrdil Fedor, ktorý priznáva rozdielne názory s Mostom-Híd. Vo svojom stanovisku poukazuje na množiace sa propagandistické a populistické návrhy a neschvaľovanie strategických bezpečnostných dokumentov.

Fedor hovorí, že nechce byť súčasťou rozbiehajúcich sa pretekov o rôzne „ľúbivejšie, populistické a zároveň aj kriticky nezodpovedné návrhy“.

„Dnešným dňom som sa rozhodol vystúpiť z poslaneckého klubu Mosta-Híd a tým aj z vládnej koalície. To, že vystupujem z klubu Mosta-Híd je len logickým pokračovaním toho, čo som uviedol už pred časom – že svoju budúcnosť nespájam s touto politickou stranou a budem zvažovať ďalšiu politickú budúcnosť,“ uviedol Fedor. Nepozdáva sa mu, že pár mesiacov pred voľbami sa množia propagandistické a populistické návrhy. „A to v čase, keď sa nedarí napĺňať zámer vlády o vyrovnanom štátnom rozpočte,“ doplnil.

Fedor priznáva, že jeho názory s Mostom-Híd sa môžu rôzniť a nechce, aby vznikali nedorozumenia a konflikty. „Aj pre samotný Most bude jednoduchšie, keď bude svoju stranícku agendu uplatňovať v prostredí jednotného straníckeho poslaneckého klubu,“ poznamenal. Stranu však zároveň oceňuje za to, že prispieva k zmiereniu medzi Slovákmi a Maďarmi žijúcimi na Slovensku a za to, že je poistkou voči excesom vo vnútri vládneho usporiadania.

Fedor upozorňuje aj na odklon od programového vyhlásenia vlády. „Malo garantovať principiálne postoje vlády v zahraničnej a bezpečnostnej politike a predpokladalo politickú stabilitu pre Slovensko. V uplynulých mesiacoch však vidno, že aj politika jasného európskeho a prozápadného smerovania je pod tlakom, dokonca aj od predstaviteľov vládnej koalície. Výsledkom je, že sa neschvaľujú strategické bezpečnostné dokumenty, ako predpokladá programové vyhlásenie,“ vysvetlil.

Koalícia sa podľa neho zjavne stále viac vzďaľuje svojim pôvodným zámerom aj v oblasti udržania ekonomickej stability pre Slovensko. „Pár mesiacov pred voľbami sa zjavne aj vo vládnej koalícii rozbiehajú závody o rôzne ľúbivejšie, populistické a zároveň aj kriticky nezodpovedné návrhy, pričom nechcem byť ich súčasťou,“ uzavrel Fedor.