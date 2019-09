Politici siahajú na právo žien vybrať si potrat

Na Slovensku možno vykonať interrupciu bez udania dôvodu na prianie ženy do 12. týždňa tehotenstva. V prípade závažných zdravotných dôvodov ohrozujúcich život ženy aj neskôr. Umelé prerušenie tehotenstva žena nemôže podstúpiť častejšie ako jedenkrát za pol roka.

Novely zákona o umelom prerušení tehotenstva od Obyčajných ľudí, poslanca Richarda Vašečku (nezaradený), Milana Krajniaka zo Sme rodina a kotlebovcov buď znižujú 12-týždňovú lehotu alebo vyčleňujú skupinu žien nad 40 rokov, prípadne rušia potraty bez udania dôvodu. Všetci argumentujú ochranou nenarodených detí, ochranou žien či nepriaznivou demografiou. Ide o konzervatívnych politikov, ktorí sa považujú za kresťanských.

Potraty sú dlhodobou témou Richarda Vašečku, s takýmto návrhom do parlamentu neprichádza prvýkrát, naposledy vo februári neuspel. Nezaradený poslanec navrhuje najradikálnejšie obmedzenie. Podľa neho by sa mali potraty bez udania dôvodu zrušiť. Žena by mohla zákrok podstúpiť iba v štyroch prípadoch – ak by bolo ohrozené jej zdravie, život, v prípade poškodenia plodu a ak by otehotnela po znásilnení. „Môj zákon by zachránil život až 80 percent nenarodených detí,“ tvrdí Vašečka.

Obyčajní ľudia idú inou cestou, ženám nad 40 rokov by interrupcie spoplatnili. Okrem toho chcú zaviesť povinné poučenie ženy pred zákrokom. Sme rodina a ĽS NS skracujú lehotu, dokedy môže byť vykonaná interrupcia, z 12 týždňov na 7 a 8 týždňov tehotenstva.

Na septembrovú schôdzu chceli s tou istou témou prísť aj koaličné strany Smer a SNS, nakoniec od toho ustúpili. Či opozičné návrhy podporia, zatiaľ neprezradili. „Keďže ide o vyslovene etickú otázku, platí zásada, že poslanci strany Smer majú voľnosť pri hlasovaní,“ uviedol pre Pravdu hovorca Smeru Ján Mažgút. SNS na otázky Pravdy nereagovala. Koaličný Most-Híd na konci leta tvrdil, že za obmedzenie interrupcií nezahlasuje.

Sociologička Silvia Porubänová na adresu opozičných návrhov poznamenala, že volebná kampaň sa už začala. „Téma interrupcií nevyhráva voľby, je to len odvádzanie pozornosti od tém, ktoré ľudí zaujímajú, ako sú dôchodky, nezamestnanosť, platy. Títo politici podceňujú voličov tým, že im podsúvajú takéto témy,“ zdôraznila sociologička. Poukázala na to, že ide o vykopávanie dverí, keďže počet umelých potratov je na historickom minime, čo dokazuje, že súčasná legislatíva je dobrá, moderná. „Ženy a muži u nás pristupujú k rodičovstvu zodpovedne,“ doplnila.

Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií počet umelých prerušení tehotenstva výrazne klesá, v roku 1997 lekári zaevidovali 20 855 zákrokov, vlani len 7 350.

Porubänová sa pozastavila nad tým, že politici nerešpektujú rozhodnutie Ústavného súdu. Ten v decembri 2007, počas prvej Ficovej vlády, uzavrel šesťročnú kauzu, keď ženám ponechal právo, aby sa do 12. týždňa tehotenstva mohli rozhodnúť, či pôjdu na interrupciu. Interrupčný zákon v roku 2001 napadlo 31 poslancov, ktorých zastupoval Daniel Lipšic (vtedy KDH). Nepáčilo sa im, že zákon umožňuje potrat bez udania dôvodu.

Prvá feministická organizácia na Slovensku Aspekt zareagovala na aktivitu opozičných poslancov. Na sobotu zvoláva protestné zhromaždenie do Bratislavy. V opozičných novelách vidí ďalšie pokusy kontrolovať životy žien. „Rozhodnutie, či pokračovať v tehotenstve, je veľmi intímne, je zásahom do tiel i životov, ovplyvňuje ho množstvo okolností, ktoré nepoznáme. Poslanci nemajú dôvod ani právo rozhodovať za ľudí, ktorých sa najviac dotýka,“ uviedla organizácia v stanovisku.

Poukázala na to, že napríklad OĽaNO sa usiluje dosiahnuť, aby ženy boli nútené vypočuť si konkrétne znenie „poučenia“ pred tým, ako sa rozhodnú, či pokračovať v tehotenstve. „Predložený text však zavádza, manipuluje a emocionálne vydiera ženy v situácii, keď sú postavené pred neľahkú životnú voľbu. Tento návrh zákona zároveň stanovuje, aby si ženy staršie ako 40 rokov hradili náklady na interrupciu v plnej výške, čo mnohým, predovšetkým sociálne ohrozeným skupinám a ženám žijúcim v násilných vzťahoch, prakticky znemožní podstúpiť zákrok,“ píše Aspekt.

Ďalšie dva návrhy by znamenali skrátenie lehoty na vykonanie interrupcií, čo z biologických i administratívnych dôvodov zabráni mnohých ženám podstúpiť potrat legálne. „Postupné snahy obmedzovať reprodukčné práva sú rodovo podmienenou diskrimináciou na spoločenskej úrovni,“ uzavrel Aspekt. Protest, ktorý organizuje, sa začne v sobotu o 16.30 na bratislavskom Námestí SNP.