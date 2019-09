Strana Spolu založila iniciatívu Zelení Spolu, volebný program predstaví neskôr

„Slovensko čakajú prelomové voľby. Najneskôr o šesť mesiacov budeme rozhodovať o tom, či sa k moci dostane fašisticko-korupčná koalícia, alebo či Slovensko nastúpi na cestu skutočnej zmeny. My v Spolu sme sa špecializovali od začiatku nielen na to, aby sme pomáhali zmenu vykonať, ale aby sme ju boli schopní aj obsahovo zastrešiť,“ vyhlásil Beblavý.

Dokazovať to má podľa neho výhra vo voľbách s Progresívnym Slovenskom (PS) do Európskeho parlamentu, výhra ich podporovanej kandidátky na prezidentku. „Čo však chceme spolu dokázať, je, aby voľby priniesli skutočnú zmenu. Preto sme sa rok a trištvrte na ňu pripravili, personálne aj programovo. A to byť najlepšie pripravený, je naším vkladom do slovenskej politiky a veríme, že aj do budúceho parlamentu a vlády,“ dodal.

Spoločný koaličný volebný program plánuje Spolu s PS predstaviť týždeň po tom, čo ho schváli i PS. „Tento program má viac ako 200 strán a obsahuje podrobné, ale aj zásadné riešenia zmien, ktoré Slovensko potrebuje. Nazývame ho preto Bod zlomu,“ načrtol predseda Spolu.

Strana zároveň založí osobitnú iniciatívu Zelení Spolu, ktorá sa bude venovať presadzovaniu ochrany životného prostredia a riešeniu klimatickej krízy. „Zelená téma a ochrana životného prostredia bola našou prioritou od samého začiatku, čoho svedectvom je aj zvolenie Erika Baláža za podpredsedu strany,“ podotkol Beblavý.

Spolu si zvolilo nových členov predsedníctva, a to Juraja Hipša, Pavla Macka a Simonu Petrík. Na sneme zároveň schválili zloženie revíznej a etickej komisie.