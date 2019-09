Sanitky by mali spravovať nemocnice, zhodli sa Zelník a Krajčí

Záchranky by sa podľa predsedu parlamentného zdravotníckeho výboru Štefana Zelníka a člena výboru Mareka Krajčího (OĽaNO) mohli vrátiť pod správu nemocníc. Ich kolegyňa Janka Cigániková (SaS) si myslí, že by mohli mať možnosť zapojiť sa do súťaže, doterajšie tendre označila za problémové. Ďalší člen Vladimír Baláž (Smer-SD) "sa teší" na zistenia Generálnej prokuratúry SR, na ktorú pre aktuálny tender podali podnet ministerka Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD) a predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomáš Haško. Poslanci Národnej rady SR o tom diskutovali v nedeľnej relácii TA3 V politike.