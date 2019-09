Hnutie OĽaNO nepôjde do vlády, ktorá by mala v pláne prijať registrované partnerstvá, adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, uvoľniť drogovú politiku, zrušiť sociálne istoty, alebo zmeniť postoj Slovenska k nelegálnej migrácii. Na nedeľnej tlačovej konferencii pred bytovým komplexom Bonaparte v Bratislave to vyhlásil líder hnutia Igor Matovič.

Matovič kritizoval, že mimoparlamentné PS/Spolu a KDH v rámci rokovaní o spolupráci diskutovali o podmienkach schválenia registrovaných partnerstiev. Podľa OĽaNO to však v súčasnosti nie je podstatné, napriek tomu, že aj v hnutí sú ľudia, ktorí by s takýmto opatrením súhlasili. Vylúčením kontroverzných tém podľa Matoviča opozícia zoberie Smeru-SD tromfy, ktorými by voličov strašil.

„Skúsme sa sústrediť na podstatu a finálny boj s mafiou, ktorá nám vládne,“ vyzval Matovič. Kontroverzné témy podľa Matoviča „strašia“ voličov, ktorí aj počas prezidentských volieb nešli voliť, pretože sa báli príliš liberálneho prístupu vtedajšej prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej. V parlamentných voľbách si to však podľa Matoviča opozícia nemôže dovoliť.

Matovič tiež opätovne vylúčil spoluprácu so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS. Berie na vedomie, že s ním PS/Spolu a KDH nechcú spolupracovať, považuje však za férové, aby vedeli, aké sú ich podmienky. Cieľom podmienok je podľa OĽaNO, aby demokratická opozícia vyhrala voľby. V najbližších týždňoch plánuje hnutie predstaviť ďalšie kroky, ktoré by mali k tomuto cieľu viesť.

Baránek: Ak by sa niektoré opozičné strany pripojili k Matovičovej výzve, priznali by mu líderstvo

Šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič urobil svojou výzvou voči ostatným opozičným stranám, aby sa dočasne zriekli niektorých programových priorít, strategický ťah. Uviedol to politický analytik Ján Baránek. „Ak by sa konzervatívne opozičné strany. ako napríklad KDH, k výzve pripojili, priznali by tým Matovičovi líderstvo,“ povedal Baránek s tým, že ak by sa naopak nepridali, vystavia sa jeho kritike z konzervatívnych pozícií. „Dostal ich od nekomfortnej situácie. Buď sa pridajú, alebo budú vystavené jeho útoku,“ zdôraznil.

V prípade liberálnych strán podľa Baránka je menšia šanca, že by výzvu nasledovali. „Nemusí to nutne znamenať zhoršenie vzťahov medzi nimi a Matovičom, zvýrazňuje to však názorovú nekompatibili­tu,“ dodal.