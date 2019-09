Danko je za pochod za život, Pellegrini je so zákonom o interrupciách spokojný

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyjadril podporu pochodu, ktorý sa uskutoční najbližšiu nedeľu 22. septembra. „Kresťanské pochody vždy podporujem. Je doba, kedy si tieto veci treba pripomínať. Snažím sa nájsť tú správnu cestu medzi svetským a cirkevným aj v týchto ťažkých témach, ako sú potraty a ďalšie veci. Je práve doba, keď sa stávame bezcitnými. V sobotu (14. 9.) bol pochod proti sprísneniu interrupcií, ktorý bojoval proti pochodu, ktorého sa ja budúci týždeň zúčastním. Rešpektujem každý názor, ale ten správny pochod je za rodinu a za život,“ uviedol Danko.

Predseda parlamentu bude o zmene zákona o umelom prerušení tehotenstva ešte so svojimi kolegami v parlamente komunikovať. „To sú témy, ktoré národ rozdeľujú a vyžadujú si širokú odbornú aj verejnú diskusiu. Aj vďaka moderným spôsobom antikoncepcie sa situácia zlepšuje najmä medzi mladými. Takže aj výchovou, akceptáciou modernej vedy a kresťanských požiadaviek vedie cesta ku kompromisu. Budem sa snažiť o tom rozprávať, ale keďže sa blížia parlamentné voľby, treba hľadať témy, v ktorých sa budeme zjednocovať, nie rozdeľovať,“ doplnil predseda parlamentu.

Podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho je na Slovensku téma interrupcií po právnej stránke riešená dostatočne. „Dokonca registrujeme každoročne pokles interrupcií. Tento zákon bol viackrát sprísnený a ja si nemyslím, že toto je na Slovensku zásadná téma, ktorá by mala nejakým spôsobom hýbať našou spoločnosťou. Neupieram nikomu právo, ale nemyslím si, že je na Slovensku tak zložitá situácia v tejto oblasti, aby sa musel organizovať jeden alebo druhý pochod,“ uviedol Pellegrini.

Ako ďalej dodal, Slovensko má dobrú právnu úpravu, možno ešte lepšiu ako niektoré iné krajiny a prenechá základný moment rozhodnutia na matku. „Samozrejme s tým, že tomu predchádza množstvo procesov. Momentálne by sme do zmeny legislatívy nemali vôbec ísť, lebo sa v tejto oblasti na Slovensku nič dramatické nedeje. Zbytočne sa vytvára napätie v spoločnosti, ktoré vôbec nie je treba. Na otázku, či by mali politici rozhodovať o telách žien odpovedám, politici by o tom mali hovoriť čo najmenej,“ doplnil premiér.