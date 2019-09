Pellegrini vyzval Matoviča na odchod z politiky. Nie ste trápny? reagoval šéf OĽaNO

„Kočnerovský gang sa ma snaží odvolať z funkcie kvôli prípadu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, ktorá z vlastného rozhodnutia opustila svoju funkciu. Opäť preto vyzývam ľudí, ktorí sa stretávali a písali si s Marianom Kočnerom, aby opustili slovenskú politiku. Tým skôr, ak majú k tomu postoj ako zvolávateľ schôdze Igor Matovič,“ uviedol premiér na sociálnej sieti.

Šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič počas piatkovej mimoriadnej schôdze s cieľom vysloviť nedôveru premiérovi rečnil pred plénom Národnej rady niekoľko hodín. Dôvodom na odvolanie premiéra mala byť jeho nečinnosť v kauze údajnej sms komunikácie dnes už bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej s Marianom Kočnerom. Okrem iného povedal, že „stretnutie s Kočnerom som nikdy neoľutoval, nikdy ho neoľutujem a nikdy sa za neho nebudem ospravedlňovať, lebo sa nemám za čo ospravedlňovať a nemám čo ľutovať,“ povedal Matovič.

Nie ste trápny? reagoval Matovič

Reakcia lídra hnutia OĽaNO prišla hneď. „19 rokov ste poctivo kryli chrbát svojim šéfom, len preto, aby aj Vám padlo kedy-tedy niečo ohlodané zo zlodejského stola,“ reagoval Matovič. „Ste zbabelec a klamár, pane. Človek s najväčšou mocou, ale najmenšou odvahou. Človek, ktorý v rozhodujúcej chvíli sa sklonil pred mafiou a netrúfol si ani len odvolať jej slúžku z najvyššieho poschodia ministerstva spravodlivosti,“ vytkol Pellegrinimu.

„Ja som bol s Kočnerom raz. Veľmi dobre to viete a máte v Smere už od 2012 od Kočnera celú videonahrávku. Zverejnite ju, nebojte sa, nech ľudia vedia, o čom sme sa spolu bavili. Vy to však veľmi dobre viete a o to viac ma mrzí Vaša podlá lož a podsúvanie, že som sa s ním "stretával“. Nestretával, len raz stretol. Ako čerstvý poslanec, ktorý netušil, že to je zločinec a spoločník ľudí z vedenia Smeru. Registroval som ho len ako kandidáta na primátora, ktorý chcel ľuďom dať zadara MDH," napísal Matovič na sociálnej sieti.