Čaputová na samite OSN o klíme vyzdvihne projekt transformácie hornej Nitry

Na budúcotýždňovom klimatickom samite OSN v americkom New Yorku chce prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzdvihnúť cieľ Slovenska ukončiť využívanie uhlia ako zdroja na výrobu elektrickej energie do roku 2023 a projekt transformácie najväčšieho hnedouhoľného regiónu na hornej Nitre. Hlava štátu to uviedla po utorňajšom stretnutí s ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom (Most-Híd), na ktorom bola adaptácia na zmenu klímy jednou z hlavných tém.