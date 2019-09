Pri strane Most-Híd bude fungovať novovzniknutá Rusínska platforma

Prvé aktivity platformy sa budú zameriavať na zber dát do nového Atlasu rusínskych komunít. Atlas sa tvorí na základe metodiky použitej pri tvorbe Atlasu rómskych komunít, bude sa však zameriavať najmä na údaje, ktoré majú pomôcť k zachovaniu rusínskej kultúry, jazyka a dvojjazyčnosti v rusínskych komunitách žijúcich na Slovensku. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa strany Klára Debnár.

Ako uviedol Ravasz, do platformy pozývajú aktivistov, starostov, ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud prešovského regiónu. "Platforma sa chce zaoberať nielen otázkou kultúry, jazyka a náboženstva, ale aj regionálneho rozvoja,“ vysvetlil podpredseda strany Most-Híd.

Popri zbere dát do atlasu prebieha aj zber podpisov v rámci petície, ktorou sa aktivisti dožadujú, aby sa väčšia pozornosť venovala ich regiónu a jeho potrebám. „Ako pre Svidníčana je pre mňa veľmi dôležité, aby sa v našom regióne mohli všetci cítiť ako doma, aby sa naša kultúra, história, pamiatky nevytrácali do stratena. Prajem si, aby sa tu oplatilo žiť aj mladým a dúfam, že aj týmto krokom dokážeme zabezpečiť to, aby sa aj rusínskej kultúre na Slovensku venovala pozornosť, akú si zaslúži,“ konštatoval Goriščák.

Strana Most-Híd sa od svojho založenia sústredí na spoluprácu medzi národnostnými menšinami. „Od začiatku s nami spolupracovali rusínski politici ako Peter Krajňák a Michal Goriščák, až sa vypracovali do pozícií podpredsedu strany a krajského predsedu strany. Dnes vidíme aj veľa rusínskych aktivistov, ktorí hľadajú cestu k našej strane a založením platformy sme im to chceli uľahčiť. Chceme, aby aj Rusíni tvorili plnohodnotný pilier strany Most-Híd,“ dodal Ravasz.