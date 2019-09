Hoľko: Pri Vydre postupujeme rovnako ako Poliaci

Na výrobe obrneného transportéra Vydra sa podľa Jána Hoľka, generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany, môže podieľať až 16 slovenských firiem. "A vďaka historicky najväčšej modernizácii pozemných síl, ak počítam aj výrobu samohybných kanónových húfnic Zuzana 2, môže vzniknúť až do 800 nových pracovných miest," tvrdí Hoľko, ktorý poukazuje na to, že podobný projekt bol úspešný v Poľsku.

Osemkolesové vozidlá sú výsledkom fínskej zbrojovky Patria, ktorá dodá podvozok, zvyšok slovenské podniky. Zákazku na 81 kusov týchto transportérov za najviac 417 miliónov eur vláda stále neschválila. Dokument od minulého decembra odkladá premiér Peter Pellegrini.

Ako pri nákupe podobných transportérov ako je 8×8 Vydra postupovali ostatné krajiny V4?

Poľsko aj Česká republika už podobný proces zrealizovali a Maďarsko sa ho chystá spustiť. Podobne ako my postupovala poľská vláda, ktorá využíva bojové vozidlo ROSOMAK postavené na platforme Patrie, ale vyrábané v Poľsku. Poliaci budú mať do roku 2023 takmer 900 vozidiel ROSOMAK, do výroby ktorých je zapojených 120 poľských spoločností a 3500 poľských pracovníkov.

Úspech poľského projektu ROSOMAK je pre nás inšpiráciou a ukazuje, ako môže byť podobný projekt výhodný pre Slovensko. Vozidlo, ktoré je výsledkom medzinárodného slovensko-fínskeho vývoja, bude z väčšej časti vyrábané na Slovensku.

Nepoškodila projekt netransparentnosť v jeho začiatkoch?

V rámci porovnania so susednými krajinami sme sa pozreli aj na výber a môžem zodpovedne skonštatovať, že postupujeme rovnako transparentne, ako postupovali naši kolegovia v Poľsku. Ministerstvo transparentne informovalo o všetkých krokoch a viackrát vyvrátilo nepravdy, ktoré sa o tomto projekte šírili. Riešenie takéhoto náročného armádneho projektu spôsobom medzivládnej spolupráce – ako sme to urobili my s fínskou vládou – je bežné a často najvýhodnejšie a preferované.

Spĺňa bojové vozidlo Vydra požiadavky NATO?

Samozrejme. Nikdy by sme nešli do projektu, ktorý nie je kompatibilný s naším členstvom v NATO. Obstaraním bojových obrnených vozidiel 8×8 Vydra rezort obrany v plnom rozsahu zabezpečí operačné požiadavky ozbrojených síl, ktoré vyplývajú z dlhodobého plánu rozvoja obrany, prihliadajúc na požadovanú balistickú ochranu, palebnú silu a mobilitu vozidla vrátane spôsobilosti plávania. Požadované vlastnosti vozidla boli overované a potvrdené viacerými typmi skúšok.

Pokiaľ ide o ťažkú mechanizovanú brigádu, tak vozidlo Vydra môže mať zvýšenú úroveň balistickej ochrany tak, aby spĺňalo požiadavky ťažkej mechanizovanej brigády. Naši plánovači v tomto prípade počítajú s obmedzenou mobilitou pri prekonávaní vodných prekážok. V súčasnosti však v žiadnej armáde neexistuje vozidlo s balistickou ochranou 4 a viac v požadovanej konfigurácii, ktoré dokáže prekonávať vodné prekážky plávaním.

Viete už, koľko slovenských firiem sa bude podieľať na výrobe vozidla?

Na výrobe Vydry sa môže podľa našich analýz podieľať až 16 firiem slovenského obranného priemyslu a jedna česká spoločnosť. A vďaka historicky najväčšej modernizácii pozemných síl, ak počítam aj výrobu samohybných kanónových húfnic Zuzana 2, môže vzniknúť až do 800 nových pracovných miest.

Navyše realizácia projektu vytvára predpoklady ďalších prínosov pre slovenskú ekonomiku, a to od udržania kľúčových spôsobilostí obranného priemyslu Slovenska, cez zamestnanosť až po príjem do štátneho rozpočtu vo forme daní, dividend a poistných odvodov. Celkovo by táto suma počas trvania 7-ročného kontraktu mohla byť až vo výške viac ako 42 miliónov eur. Práve príklad z Poľska o zapojení 120 firiem a 3500 domácich pracovníkov ukazuje, aký efektívny môže byť takýto model. Zabezpečíme prácu doma, pre slovenských občanov.