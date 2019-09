Sulík jasne nepovedal, či bude Galko na kandidačnej listine SaS

Predseda opozičnej SaS Richard Sulík jasne nepovedal, či podpredseda strany Ľubomír Galko bude na kandidačnej listine v budúcoročných parlamentných voľbách. Sulík pre TASR uviedol, že na kandidátke SaS budú ľudia, za ktorých dá "ruku do ohňa". Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová potvrdila, že Galko má jej podporu, nevidí dôvod na to, aby za stranu nekandidoval.

„Kandidátnu listinu SaS podľa stanov predkladá jej predseda. Na kandidátnej listine SaS budú ľudia, za ktorých dám ruku do ohňa. O jej obsadení budeme včas informovať,“ uviedol Sulík pre TASR.

Kiššová podľa vlastných slov nevie o tom, že by Galko škodil strane a nevidí žiadny dôvod na to, aby sa stiahol z SaS. „Ľubomíra Galka považujem za kľúčového človeka v SaS. Zdá sa mi úplne neprijateľné, že by nemal byť v budúcnosti súčasťou nášho tímu a že by nemal byť na kandidátke,“ skonštatovala pre TASR.

Sulík nedávno zvolal mimoriadny kongres, na ktorom si nechal potvrdiť pozíciu predsedu a volebného lídra SaS. Kiššová aj Galko výsledky kongresu odmietli a predstavili novú platformu v strane s názvom Demokratické jadro SaS.

Členovia republikovej rady, ktorí sú členmi platformy, v utorok predstavili členom SaS návrh kandidátky pre parlamentné voľby. „Tento návrh je postavený na členoch strany, ktorí sú nositeľmi programu SaS, bez ohľadu na to, ako sa stavajú k aktuálnym udalostiam v strane,“ uviedli predstavitelia platformy na sociálnej sieti s tým, že lídrom kandidátky by mal byť Sulík.

Ten však údajne zareagoval tak, že nebude na kandidátke s Jozefom Rajtárom a Ľubomírom Galkom. „Teraz jeho prívrženci pripravujú ďalší mimoriadny kongres, kde sa uskutoční stranícka čistka“, uviedlo ďalej Demokratické jadro SaS.

Šéf SaS podľa nich vníma platformu ako hlavnú prekážku v absolutizácii svojej straníckej moci. „Vyzývame verejne predsedu SaS Richarda Sulíka, aby konal čestne, zodpovedne a pred svojimi vlastnými záujmami uprednostnil záujmy krajiny,“ doplnili.