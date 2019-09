Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľka

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu. Vek odchodu do dôchodku od budúceho roku je určený fixne podľa roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Fixnú tabuľku v zákone o sociálnom poistení schválil tento týždeň parlament. Zmena reaguje na júlové zavedenie stropu, ktorý ohraničil maximálny vek odchodu na hranicu 64 rokov. Kolízia viacerých dôchodkových systémov spôsobí neskorší odchod do penzie ženám narodeným v rokoch 1958, 1959 a 1960. Tým sa odpočíta menej mesiacov za vychované deti. Rezort práce zdôrazňuje, že nejde o diskrimináciu.

Súčasným 59– až 61-ročným ženám sa podľa fixnej tabuľky odpočítajú za každé dieťa dva až štyri mesiace, namiesto šiestich, ktoré dnes garantuje ústava. Ministerstvo práce zdôrazňuje, že šesťmesačná úľava z dôchodkového veku za každé vychované dieťa sa týchto žien ešte netýka. „Odpočítavanie sa začne uplatňovať v tom roku, keď dôchodkový vek dosiahne 64 rokov,“ vysvetlil Michal Stuška, hovorca rezortu.

V tomto roku je vek odchodu do penzie stanovený na 62 rokov a 6 mesiacov. Polročné odčítavanie sa tak prvýkrát dotkne žien narodených v roku 1961, ktoré vychovali dve deti. Vďaka tomu pôjdu do penzie v 63 rokoch. Hovorca pripomenul, že dôchodkový strop má pomôcť najmä mladšej generácii. Tej pre postupný nárast dôchodkového veku hrozilo, že pôjde do penzie v sedemdesiatke.

Dôchodkový automat do 2018 určoval vek odchodu do penzie podľa zmeny priemernej strednej dĺžky života. Tento rok sa začalo s každoročným zvyšovaním o dva mesiace. Medzi poistencami narodenými v problematických rokoch tak vznikli deväť- a viacmesačné rozdiely pri veku odchodu do dôchodku.

Pozmeňovacím návrhom poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer) sa počet mesiacov podarilo znížiť na štyri až päť. „Ženy dostali isté zohľadnenie počtu detí pri odchode do dôchodku, napriek tomu, že sa zvýhodnenie na ne nevzťahuje,“ priblížil Stuška. Pôvodne mali napríklad ženy narodené v roku 1959 s dvomi deťmi odchádzať do dôchodku v rovnakom veku ako ich bezdetné rovesníčky, teda vo veku 62 rokov a 10 mesiacov. Po novom sa do penzie dostanú o päť mesiacov skôr.

Podľa rezortu ide o kompromis, ktorý bude štát stáť 30 miliónov ročne. „Nie je to diskriminácia, z právneho pohľadu, je to len fakt, že sa ocitli medzi dvoma systémami na časovej osi. To je, akoby sa začali sťažovať, že ony nemali materské pred desiatimi rokmi 1 350 eur,“ uviedol Stuška. Zdôraznil, že ak by sa pokúsili ročníky zvýhodniť už teraz, prejavilo by sa to na mladších generáciách.

Stuška odmietol kritiku poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina), že nový výpočet je nespravodlivý pre 111-tisíc žien. Jej návrh s novou tabuľkou zohľadňujúcou šesťmesačné odpočty za vychované deti parlament v utorok neschválil. „Návrh bol nevykonateľný a spôsobil by skrivodlivosť iným skupinám poistencov,“ dodal Stuška.

Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív víta najmä zjednotenie a sprehľadnenie dôchodkového veku pre každého poistenca. „Tabuľkový systém je výborná vec, myslím, že to ľudia ocenia,“ mienil Halás. Pozitívne vníma aj fakt, že sa poslanci pokúsili aspoň čiastočne zmierniť chaos a chýbajúce mesiace pre problematické ročníky. „Mohlo sa to riešiť aj lepšie a solidárnejšie, ale považujem to skôr za politické, ako ekonomické rozhodnutie,“ skonštatoval.

Ženy narodené v problematických rokoch aj tak cítia krivdu. Svoju nespokojnosť vyjadrili aj vo viacerých internetových diskusiách „Mám dve deti, odpracovaných skoro 40 rokov a zaplatené odvody, nie je to fér,“ skonštatovala Mária (1958) z Levoče. Podľa Gabriely (1959) z Brezna sa niekde stala obrovská chyba, na ktorú doplatili pracujúce ženy. "Ženy v týchto dotknutých rokoch narodenia sa starali o deti takisto ako pred a po nich, " dodala Gabriela.

Novela zákona o sociálnom poistení čaká na podpis prezidentky Zuzany Čaputovej.