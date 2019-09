Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišová

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá. Uviedla to na dnešnom brífingu nezaradená poslankyňa Veronika Remišová s tým, že prokuratúra je v súčasnosti uzatvorený systém. Podľa jej slov by mohlo pomôcť napríklad verejné vypočutie kandidátov na post generálneho prokurátora, ako je to v súčasnosti pri voľbe ústavných sudcov.

Remišová sa vyjadrila aj k medializovaným podozreniam, ktoré zverejnil Denník N o spolupráci špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika s Marianom Kočnerom a Norbertom Bödörom. Podľa Remišovej je Kováčik zdiskreditovaný a na svojom poste nemá čo hľadať.

„Na čom však treba začať pracovať hneď, to je očista prokuratúry systémovým spôsobom a opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa v budúcnosti na prokuratúru dostali ľudia poplatní politikom, mafii alebo oligarchom. Čo sa týka zmeny, tá musí nastať v dvoch rovinách. Prvou je personálna výmena na najvyšších pozíciách prokuratúry, keďže má hierarchickú štruktúru a v súčasnosti je to uzavretý systém. Treba urobiť maximum pre to, aby na čele generálnej a špeciálnej prokuratúry stál skutočne odborne zdatný, charakterný človek s autoritou. V praxi to znamená maximalizovať transparentnosť výberového konania a oslabiť možnosti politických obchodov, ako sa to dialo v minulosti pri voľbe generálnych prokurátorov," povedala Remišová.

Remišová sa domnieva, že by pomohla pri voľbe šéfa prokuratúry verejná voľba. „V tomto smere treba začať diskutovať o verejnej voľbe v parlamente. Súčasťou voľby generálneho prokurátora by malo byť aj verejné vypočutie, ktoré sa osvedčilo v prípade voľby sudcov ústavného súdu. Je potrebné do systému priniesť väčšiu transparentnosť, otvoriť prokuratúru, zaviesť skutočnú kontrolu možného konfliktu záujmov prokurátorov a transparentnejšie výberové konania s dôrazom na odbornosť a zníženie rizika korupcie a rodinkárstva," dodala.

Poslankyňa, ktorá je súčasťou novej strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, sa dnes vyjadrila aj ku Kováčikovi, ktorý šéfuje Úradu špeciálnej prokuratúry. „Úplne odlišným problémom je pôsobenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Súvislosti, v akých sa objavuje v sms-komunikácii medzi Marianom Kočnerom a Norbertom Bödörom, sú pre fungovanie demokratického štátu neakceptovateľné. Dušan Kováčik je zdiskreditovaný špeciálny prokurátor, ktorý na čele prokuratúry nemá byť. Kováčik opakovane kritizuje verejné informácie z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka. Legitímnou otázkou na pána Kováčika je, aká je jeho predstava o ideálnom vyšetrovaní a či by podľa neho nemalo dopadnúť tak, ako mnohé iné vyšetrovania, napríklad kauza Gorila alebo kauza hlasu podobnému Robertovi Ficovi," uzavrela Remišová.