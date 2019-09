Potvrdili nevinu exšéfa vojenských tajných Mikulca

Napriek konštatovaniu neviny obžalovaného zrušil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava III, ktorý Mikulca v júni 2018 oslobodil spod obžaloby pre prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Prvostupňový súd totiž v rozsudku argumentoval, že skutok sa nestal. Podľa odvolacieho súdu sa skutok síce stal, ale nebolo dokázané, že ho spáchal obžalovaný. Rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné.

Podľa obžaloby Roman Mikulec neoprávnene zhromažďoval dokumenty kategorizované ako dôverné a vyhradené. V júni 2013 ich zaistila polícia pri prehliadke jeho auta. Mikulec viedol Vojenskú spravodajskú službu počas vlády Ivety Radičovej. V tom období sa začalo preverovať podozrenie z tunelovania majetku Vojenskej spravodajskej služby. Správu o údajnom tunelovaní spravodajstva vypracoval a zverejnil zástupca Romana Mikulca, dnes už zosnulý Vladimír Suchodolinský. Mikulec tvrdil, že micro SD karta s dokumentáciou mohla byť do jeho auta podstrčená.

Sudca prvostupňového súdu v odôvodnení oslobodzujúceho rozsudku v júni minulého roku kritizoval postup orgánov činných v trestnom konaní. Napríklad pri prehliadke auta obžalovaného podľa neho postupovali „čisto amatérsky“, keď zaistenú micro SD kartu chytali holými rukami. Znemožnilo to totiž vykonať objektívne dokazovanie. Nebolo ani preukázané, že dokumenty na karte sa akýmkoľvek spôsobom spájajú s osobou obžalovaného. Ani obsah dokumentov nebol spôsobilý, „aby zasiahol do chránených záujmov SR“, zdôvodnil sudca prvostupňového súdu. Prípad sa pre prejednávanie utajených skutočností pred Okresným súdom Bratislava III prejednával z vylúčením verejnosti. Rovnako to bolo v odvolacom konaní, pričom verejne bol vyhlásený iba rozsudok.

Samotný Mikulec po vynesení verdiktu uviedol, že celý prípad pre neho znamená sedem rokov zbytočných a absurdných útrap. „To aby občan SR v 21. storočí trávil sedem rokov na súde a po siedmich rokoch súd potvrdí to, čo hovoril celých sedem rokov, že niečo nespáchal, tak to sú zmiešané pocity,“ zdôraznil. Mikulec zároveň pripomenul, že on aj jeho kolega Suchodolinský boli jedni z prvých, ktorí v rámci odhaľovania tunelovania VSS poukázali na to, ako sa na Slovensku narába s verejnými financiami a akí ľudia boli dosadzovaní do významných funkcii. Stíhanie voči jeho osobe bolo podľa Mikulca pomstou za túto činnosť.

