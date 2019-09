V piatok sa po celom Slovensku i v zahraničí budú opäť konať zhromaždenia Za slušné Slovensko

Piatkový protest iniciatívy Za slušné Slovensko je organizačne pripravený, organizátori už len dolaďujú posledné technické detaily, povedala hovorkyňa iniciatívy Eva Lavríková. Zhromaždenie sa tentokrát koná o 18:00 na bratislavskom Námestí slobody, nie na Námestí SNP. Zdôraznila, že zostávajú čisto občianskou iniciatívou. Ich ambíciou je zdôrazniť aj v udalostiach dnešných dní občiansky hlas. „Veríme, že ľuďom stále záleží na tom, čo sa okolo nás deje," povedala Lavríková. Vyjadrila presvedčenie, že reálna účasť ako zvyčajne prekročí počet účastníkov nahlásených v udalostiach na sociálnych sieťach.

Protesty budú opäť vo viacerých mestách na Slovensku i v zahraničí – v Bánovciach nad Bebravou, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bardejove, Bratislave, Čadci, Kežmarku, Košiciach, Leviciach, Prievidzi, Prešove, Žiline, Brne, Londýne, Melbourne a vo Viedni. V Leviciach vystúpi novinár, publicista a spisovateľ Martin M. Šimečka, v Banskej Štiavnici speváčka Zuzana Mikulcová, v Prievidzi novinár Eugen Korda, v Brne raper Tono S., v Žiline literárny kritik Peter Zajac, v Bratislave herečka, moderátorka a autorka kníh Kristína Tormová (Farkašová), herec Juraj Kemka či fyzik, publicista Martin Mojžiš.

„Od začiatku máme dve požiadavky: dôkladné vyšetrenie vraždy Jána a Martiny a káuz s tým súvisiacich, a novú, dôveryhodnú vládu. Vyšetrovanie napreduje, no zároveň na povrch vyplávalo množstvo špiny. Veríme však, že ide o očistný proces, v ktorom máme svoje miesto aj my, občania. Našou úlohou je povzbudiť všetkých poctivých vyšetrovateľov, prokurátorov, policajtov a novinárov, bez ktorých by toto nebolo možné. Stále pribúdajúce kauzy týkajúce sa ľudí na najvyšších postoch otriasajú dôverou ľudí v štát a my musíme dať najavo, že si ho nenecháme ukradnúť,“ povedala Lavríková.

Podľa organizátorov sa zhromaždenia uskutočnia v takej istej sile a rozsahu ako doteraz, čo je možné vďaka všetkým, ktorí im opakovane vyjadrujú podporu a sú „v tomto boji“ s nimi – či už ide o učiteľov, zdravotné sestry, vedcov, hercov, úradníkov, klimatické iniciatívy a ďalšie osobnosti. „Aj tentokrát ich zástupcovia vystúpia na zhromaždeniach po celom Slovensku. Zároveň sa v ten istý deň koná globálny klimatický štrajk, takže táto téma dostane priestor aj na našich zhromaždeniach,“ uviedla Lavríková.