Hlina: Proti gayom v KDH bojovať nebudeme

Dajú si progresívci do predvolebného programu registrované partnerstvá? Program strana oficiálne predstaví v sobotu. Naposledy predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban, na margo vyhlásenia predsedu OĽaNO Igora Matoviča, že jeho strana nepôjde do vládnej koalície so subjektmi, ktoré presadzujú registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, reagoval, že v tejto chvíli nevidí dôvod meniť svoje priority a prispôsobovať svoj program na základe nejakých vyhlásení.

VIDEO: Pôjde KDH do povolebnej spolupráci so stranou, ktorá presadzuje registrované partnerstvá? Pozrite sa, čo povedal k tejto téme predseda KDH Alojz Hlina. Vyjadril sa aj k tomu či si vie predstaviť spoluprácu s Igorom Matovičom, vzhľadom k jeho štýlu politiky.