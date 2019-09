Na Slovensku začínajú klimatické štrajky za budúcnosť všetkých

Uviedla to Emma Zajačková z tohto študentského hnutia. „Tentokrát sa nebudeme stavať za našu budúcnosť ako študenti, ale ako celá spoločnosť. Ako celá spoločnosť budeme žiadať kompetentných o presadenie systémových zmien,“ prízvukovala. Slovenskú verejnosť preto vyzývajú, aby v piatok 20. septembra spolu s miliónmi ďalších ľudí na celom svete vyšla do ulíc a žiadala klimatickú spravodlivosť a urýchlené kroky k prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku.

Klimaštrajk obmedzí v Bratislave dopravu Na obmedzenie dopravy počas klimatického štrajku upozorňuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe s tým, že sa to bude týkať najmä liniek 1, 3, 4, X6, 9, 203, 207 a čiastočne ďalších liniek prechádzajúcich cez centrum mesta. Pre piatkový klimatický štrajk sa začal od 10.00 h pochod na Šafárikovom námestí, ktorého trasa smeruje cez Námestie SNP, Obchodnú ulicu a skončiť má na Kollárovom námestí. „Pochod na krátky čas zastaví prevádzku električiek do Petržalky a na možné odklony električiek sa je potrebné pripraviť aj v centre mesta, najmä v okolí Námestia SNP, z ktorého vychádzajú električky do všetkých častí mesta,“ upozorňuje DPB. Cestujúcich upozorňuje, že je potrebné počítať s výrazným meškaním električiek na všetkých tratiach v meste a zmenami v ich trasách.

Enviromentálni aktivisti prichádzajú s 12 požiadavkami. Vládu SR, prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a slovenských poslancov Európskeho parlamentu žiadajú, aby na európskej a inej medzinárodnej úrovni presadzovali odvážne a efektívne riešenia klimatickej krízy vo všetkých dostupných oblastiach, ktoré sú nutné pre zvrátenie súčasnej klimatickej situácie.

Predstaviteľov slovenskej vlády tiež žiadajú, aby sa legislatívne zaviazali k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2040. „Jej cieľom je zamedzenie nárastu globálnej teploty o viac ako 1,5 °C oproti predindustriálnemu obdobiu. Ide o opatrenie, ktoré môže zastaviť neustály rast emisií sklenníkových plynov a kontinuálnu ťažbu a spaľovanie fosilných palív,“ vysvetľujú aktivisti. Okrem iného žiadajú aj vyhlásenie stavu klimatickej núdze, podporu nízkouhlíkových a najmä bezuhlíkových riešení v doprave s dôrazom na podporu využívania hromadnej dopravy a cyklodopravy či transformáciu výroby energie na decentralizovanú bezuhlíkovú energetiku.

Ako podotkli organizátori štrajku, klimatická kríza je najväčšou výzvou súčasnosti. „Podľa správy Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC), publikovanej na jeseň roku 2018, je kritickou hranicou oteplenia našej planéty 1,5°- 2,0° C. Pri súčasnom tempe produkcie emisií skleníkových plynov, akými je CO2, dosiahneme túto hranicu okolo roku 2030. Na základe záverov správy IPCC tak máme necelých 12 rokov na implementáciu potrebných systémových zmien, ktoré zabezpečia nulovú produkciu emisií sklenníkových plynov. Ak by k nim nedošlo, mnohé časti planéty by sa stali neobývateľnými. Dôsledkom toho by bola masová migrácia obyvateľstva nebývalých rozmerov, pre nedostatok vody, či potravín,“ upozornili.

Štrajk podporujú aj rôzne inštitúcie Klimatický štrajk podporili vedecké a odborné inštitúcie ako Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita, Vysoká škola výtvarných umení, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vysoká škola manažmentu – City University of Seattle či Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. Takisto sa k nim pridalo aj viac ako 70 mimovládnych organizácií, napríklad Greenpeace Slovensko, My sme les, WWF Slovensko, Via Iuris, Človek v ohrození, Liga za ľudské práva, Za slušné Slovensko a viaceré nadácie.

Bratislavské podujatie odštartuje na Námestí slobody príhovormi. „Svoju účasť s príhovormi nám potvrdil rektor Univerzity Komenského Marek Števček, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, prihovoria sa aj predstavitelia Amnesty International Slovakia, zástupca rodičov zo Znepokojených matiek, Klimatickej koalície a z Fridays For Future za študentov. Na podujatí odznie aj úryvok zo slov Gretty Thunberg, prečíta ho študentka herectva VŠMU. Príhovory budú sprevádzané hudobným programom, zväčša to budú študentské skupiny,“ priblížila Zajačková. Ako dodala, následne začne pochod cez Palisády a skončí sa pred parlamentom.

Fridays For Future Slovensko je študentské hnutie inšpirované 16-ročnou švédskou študentkou Gretou Thunberg. Študenti po celom svete už niekoľko mesiacov každý piatok vynechávajú vyučovanie, pretože klimatická kríza priamo ohrozuje práve ich budúcnosť. Celosvetové hnutie mladých ľudí aktívne vyvíja tlak na svetových lídrov, aby začali klimatickú krízu riešiť s najvyššou prioritou. Fridays For Future Slovensko je oficiálnou súčasťou celosvetového hnutia za budúcnosť klímy. Aktívne komunikuje so sieťou organizátorov po celom svete a koordinuje spoločný postup, či prípadné aktivity.